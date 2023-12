Ohne ehrenamtliche Helfer hätte die Bahnhofsmission keine Chance. Werner Petzold opfert Woche für Woche seine Freizeit und hilft Menschen, an denen viele einfach vorbeilaufen. Über die Kunst des Zuhörens.

Als Werner Petzold in die Bahnhofsmission kommt, sitzen eine Handvoll Leute vor der Tür. Direkt beginnt er das Gespräch und stellt Fragen, auch wenn er gerade keine Schicht hat. Einer der Männer feiert heute seinen 33. Geburtstag. Trotz Schnapszahl: Gefeiert wird ohne Alkohol.

Werner Petzold kommt wöchentlich in die Bahnhofsmission. Dort ist der 76-Jährige als ehrenamtlicher Helfer aktiv und bekannt. Der Mann mit den tiefblauen, aufmerksamen und wachen Augen ist der, der zuhört - auf vier verschiedenen Sprachen. Petzold beherrscht neben Deutsch auch Französisch, Englisch und Oberpfälzisch, wie er betont.

Änderungen in der Bahnhofsmission

Er hilft seit zwölf Jahren in der Bahnhofsmission. In dieser Zeit hat sich viel verändert. „Als ich angefangen habe, gab es hier nur schwarzen Tee und ein Schmalzbrot“, sagt er und lacht. Mittlerweile bekommt man bei der Bahnhofsmission auch Kaffee und etwas Warmes zu essen.

Auch die Aufgaben hätten sich verändert. „Früher waren wir sehr orientiert am Fahrgast“, sagt Petzold. Die Helfer der Bahnhofsmission unterstützen Alte oder Menschen im Rollstuhl beim Aussteigen, Reisenden erklärten sie den Fahrplan.

„Jetzt bin ich mehr Sozialarbeiter“, sagt Petzold. Die Bahnhofsmission sei Anlaufstelle für viele, die „im Leben ausgerutscht sind“. Wohnungslose, Suchtkranke, aber auch Menschen, die einfach irgendwann den Anschluss an die Gesellschaft verloren haben.

„Ich möchte ihnen das Gefühl geben, wertgeschätzt und respektiert zu sein“, sagt Werner Petzold. (Foto: Falk Böckheler )

Für ihn ist aber das Wichtigste, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. „Ich möchte ihnen das Gefühl geben, wertgeschätzt und respektiert zu sein“, sagt er.

Schwere Schicksale

Er sei immer nett zu den in der Bahnhofsmission gestrandeten Menschen und sieze sie immer - auch wenn er hier und da gedutzt wird. Und wenn der Umgangston mal rauer wird: Petzold kann die Situation durch seine Erfahrung schnell einordnen. „Das sind oft Fassaden, die die Menschen versuchen aufrecht zu erhalten.“ Er blicke aber hinter die Maske.

Oft erfahre er schwere Schicksale, die ihn mitnehmen, erzählt der ehemalige Lehrer. Auch deshalb sei es wichtig, klare Grenzen zwischen seinem Ehrenamt und seinem Privatleben zu ziehen. Zwar führe er immer wieder Gespräche auch außerhalb der Bahnhofsmission, wenn er bekannte Gesichter in der Stadt sieht. „Aber ich treffe mich privat nicht mit den Leuten.“ Das befürwortet auch die Leiterin der Bahnhofsmission Conny Schaele, die beim Gespräch dabei ist. Sie kennt Petzold schon seit vielen Jahren.

Aufgaben in der Bahnhofsmission

Umso mehr freue es Petzold, wenn er von ehemaligen Gästen höre, die ihr Leben wieder in „geordnete Bahnen“ lenken konnten. Die Bahnhofsmission stellt ein großes Netzwerk bereit, um Menschen weiterzuhelfen. Sei es bei Süchten, sozialen Problemen oder bei Ärger mit Ämtern.

Und wenn ein Schicksal Petzold aber doch mehr beschäftigen, hört seine Frau ihm zu. Sie ist auch ehrenamtlich engagiert und versteht deshalb die Probleme.

Petzolds Leben

Petzold war schon als Kind immer Ehrenamtler. Seine ersten Erfahrungen machte er bei den Pfadfindern. „Ich hatte wenig Zeit für die Schule“ sagt Petzold und lacht. Dort sollte er später noch genug Zeit verbringen. Nach dem Abitur, dem Wehrdienst und der Zeit als Bassist in seiner Rockband „Cadillac“ wurde er Lehrer.

Für sein Lehramtsstudium machte er sich aus seiner oberpfälzischen Heimat auf nach Regensburg. Das Referendariat brachte ihn dann an den Bodensee. Anfangs war er nicht begeistert, so weit weg von seiner Heimat zu arbeiten. Dann sei er aber das erste mal mit seiner Frau an den Bodensee gefahren.

„Jeden Tag eine gute Tat“

An einem schönen Tag im Sommer sahen sie Lindau das erste mal. Die Insel lag mitten im blauen Bodensee vor der wunderschönen Alpenkulisse im Sommer. „Da hat meine Frau gesagt: Hier bleiben wir!“ Seither wohnt das Ehepaar Petzold in Lindau.

Hände in den Schoß legen ist nicht Petzolds Ding. Deshalb entschied sich der vierfache Familienvater nach seiner Pensionierung, aktiv zu bleiben. Ein mal pro Woche kümmert er sich um die Menschen, die Hilfe bei der Bahnhofsmission suchen. Eine psychologische Ausbildung habe er nicht, aber „das lernt man als Lehrer auch so ein bisschen“.

Er will Gutes tun - und das merkt man auch in ganz alltäglichen Situationen im Alltag von Werner Petzold. „Jeden Tag eine gute Tat“, sagt er und lacht. Nach dem Gespräch hilft er Conny Schaele mit einem Handgriff galant in die Jacke. Ein Gentleman wie er im Buche steht, der sich selbst aber nie in den Vordergrund drängen will.