Hilferuf für Albert Schweitzer-Austellung

Die Projektschmiede nimmt sich am Mittwoch, 21. Februar, von 18 bis 21.15 Uhr im Club Vaudeville auch der Ausstellungsverlängerung der umfangreichen Albert Schweitzer-Ausstellung in St. Stephan, Marktplatz 8 in Lindau, an. Es werden Ideen und Räumlichkeiten gesucht, um die Ausstellung aus St. Stephan ab Mai auf der Insel zeigen zu können.

Albert Schweitzer, der im Sommer 1954 als erster Friedensnobelpreisträger zur 4. Nobelpreisträgertagung in Lindau zu Gast war, soll über den Sommer oder länger in Lindau gewürdigt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Projektschmiede. Die Künstlerin der vielfältigen Albert-Schweitzer-Exponate und Buchautorin Uta Mayer bittet dazu um Hilfe. Die Volkshochschule Lindau hat bereits zugesagt, Teile der Albert Schweitzer-Ausstellung ab Mai 2024 zu übernehmen. Ein Begleitprogramm folgt. Welche weiteren Schaufenster oder Schaukästen, Galerien oder Arztpraxen, Cafes oder Ladenbesitzer, Schulen oder Gemeinderäume können ein oder mehrere Albert Schweitzer Exponate in Obhut nehmen, bevor sie meistbietend verkauft werden müssen? Ob als Leihgabe oder zum Verkauf, Uta Mayer bittet um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 0170/3060547 oder per Mail an [email protected].