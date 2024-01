Es wird langsam Zeit sich von seinem Christbaum zu verabschieden. In Lindau und den Gemeinden gibt es folgende Möglichkeiten, seinen Baum zu entsorgen.

Wie die Jahre zuvor bieten die GTL im Lindauer Stadtgebiet an, die Christbäume kostenlos zu entsorgen.

Die Plätze der Sammelstellen befinden sich: Auf der Insel: Jahnturnhalle, Richtung Kleiner See, Schachen: Parkplatz bei der Tennishalle (Wackerstraße), Aeschach: Schulhof Grundschule , Langen Weg, Hoyren: Feuerwache West (Hoyerbergstraße), Reutin: Wendeplatz Otto-Geßler-Straße, Schule Reutin und Buttlerhügel-Kreuzung Rickenbacherstraße / Heuriedweg, Zech: Max-Halbe-Weg (beim TSG Vereinsheim), Oberreitnau: auf dem Parkplatz vor dem Freizeitzentrum, Unterreitnau: vor der ehemaligen Schule. Die Bäume dürfen keinen Schmuck mehr tragen.

Die Aktion wird am Mittwoch, 10. Januar, ab 8 Uhr erfolgen.

Wasserburg

Die Wasserburger Feuerhexen sammeln am Samstag, 13. Januar, ab 9 Uhr im Ortskern Wasserburg die Christbäume. Die Christbäume sollen vor 9 Uhr sichtbar an die Straße gelegt werden. Später abgelegte Christbäume können nicht mehr abgeholt werden.

Nonnenhorn

Auch in diesem Jahr sammelt die Jugendfeuerwehren Nonnenhorn sowie Hege die Christbäume in Nonnenhorn, Hege, Hengnau, Hattnau und Selmnau ein. Am Freitag, 12. Januar, werden die Bäume, die am Straßenrand liegen, ab 13 Uhr mitgenommen.

Bodolz

Die Christbäume werden in diesem Jahr in Bodolz am Montag, 8. Januar, ab 7 Uhr abgeholt. Sie sollen rechtzeitig, ohne Weihnachtsschmuck oder sonstigen Müll gut sichtbar am Straßenrand bereitliegen. Es werden nur Christbäume mitgenommen. Einzelne Äste und Reisig sollen am Wertstoffhof abgegeben werden.

In den weiteren Gemeinden sind keine Sammlungen bekannt. Die Bäume können dort an den Grüngutcontainern abgegeben werden.