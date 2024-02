„Der Funken bezieht sich auf einen alten Brauch“, sagt Marco Rudhart, Vorsitzender der Landjugend Maierhöfen, über die großen Feuer, die jedes Jahr traditionell nach Aschermittwoch in vielen Orten im Landkreis Lindau gezündet werden. Und auch, wenn dieses Mal wegen warmer Witterung das winterliche Flair fehlt, so will der Verein am Wochenende das Spektakel auf die Beine stellen.

Man isst Gerichte wie Funkenküchle, trinkt etwas, redet - und wenn die Nacht anbricht, werden die groß aufgeschichteten Holzhaufen, auf denen nach wie vor vielerorts eine Puppe in Form einer Funkenhexe thront, nach einer feierlichen Ansprache angezündet. Die Feuer sollen den Winter vertreiben - ein alter Brauch, der im schwäbischen Raum weiterhin stark verbreitet ist. Als schlechtes Omen gilt es, wenn der Turm umfällt, bevor das Feuer die Hexe zum Explodieren gebracht hat.

Funken mit bis zu sechs Meter Höhe

„Für manche spielt die Höhe eine Rolle, uns ist das aber ziemlich egal“, sagt Marco Rudhart. In Maierhöfen kann der Funken bis zu sechs Meter in die Luft ragen. Das sei vor allem vom Material abhängig, sagt der Vereinsvorsitzende. Gestapelt wird am Funkenplatz mit Verbrennungsmaterial wie zum Beispiel Paletten oder Christbäumen. Am Samstag versammeln sich dann die Besucherinnen und Besucher im Ortsteil Reutte, um das große Feuer zu sehen.

Der Brauch ist in jüngerer Vergangenheit indes in die Kritik geraten. Konkret geht es dabei um die Frage, ob das Verbrennen einer menschenähnlichen Puppe im 21. Jahrhundert, in dem Gleichberechtigung und Frauenrechte im Mittelpunkt vieler Debatten stehen, noch zeitgemäß ist.

Zumal manche Historiker betonen, dass die Hexe ursprünglich nicht zum Funkenbrauch dazugehört hat. Dr. Manfred Tschaikner etwa, Historiker aus Vorarlberg, ist der Ansicht, dass die Hexe auf dem Funkenfeuer weit davon weg sei, „wie unsere Vorfahren den Funken praktizierten“.

Übergang zum Frühling wird gefeiert

Die Kernaussage des Funkens sei eine positive, nämlich den Übergang in den Frühling zu feiern. Eine Hexe zu verbrennen hingegen, sieht er als „Verherrlichung von Vernichtung“. Andere sehen die Sache hingegen nicht ganz so ernst und wollen sich den Spaß nicht verderben lassen. Es sei ja nur eine Puppe und keine echte Person, die verbrannt wird, lautet ihr Argument.

Ob nun mit Hexe über den Flammen oder ohne, im Westallgäu freuen sich viele auf die großen Feuer am Wochenende. Auch in Grünenbach bietet die Landjugend ein solches Spektakel. Elias Zeh und 40 weitere Mitstreiter kümmern sich um den Aufbau.

„Wir verwenden jegliche Art von Holz, auch alte Christbäume“, sagt er und freut sich auf den Funken, der am Sonntagabend am Bräuweg gezündet wird. „Wie hoch wir stapeln, kommt am Ende auch darauf an, wie viel Holz uns zur Verfügung steht“, berichtet Zeh.

Feuer auf auch Vorarlberger Seite

Feuer gibt es auch auf der österreichischen Seite. „Wie jedes Jahr gibt es ein Partyzelt mit DJ“, sagt Clemens Giselbrecht, der Vorsitzender vom Funkenverein in Sulzberg ist. Zusammen mit 15 weiteren Vereinsmitgliedern baut er den Holzturm dieses Jahr auf. Das nötige Material dafür wird mit Anhängern zum Funkenplatz Nellenburg transportiert. „Es kommen auch immer wieder Allgäuer zu unserem Funken“, berichtet der Österreicher. Wie viele das in der Regel sind, das kann er nicht sagen.

Dass es rund um die Funkentradition ein Rahmenprogramm gibt, ist inzwischen weit verbreitet: In Lindau begleitet zum Beispiel der Schützenverein das Geschehen mit Salutschüssen. Auch der Musikverein Aeschach-Hoyren wird einige Lieder zum Besten geben. Beim Funken in Wohmbrechts wird die Musikkapelle spielen. Meistens sorgen die Organisatoren auch für Verpflegung. Besonders beliebt sind Funkenküchle - ein Schmalzgebäck, das in Fett ausgebacken wird.