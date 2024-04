Lindau

Herrenlose Tonne treibt auf dem Bodensee

Lindau / Lesedauer: 1 min

Die Hauptamtliche Wachbesatzung der Feuerwehr Lindau ist am Dienstagvormittag um kurz nach halb elf zum Seeheim gerufen worden. Ein aufmerksamer Anwohner sichtete am Seeufer ein treibendes Fass und rief daraufhin die Feuerwehr, heißt es in einem Bericht.