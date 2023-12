Der erste Wintereinbruch ist passé. Zuletzt war es etwas wärmer, doch die nächste neue Glatteisgefahr könnte jederzeit drohen. Dabei stellt sich die Frage: Wie gefüllt sind die Salzlager in den Gemeinden rund um Lindau? Und: Sind die Kommunen gerüstet für die weiteren Wintermonate? Eine Übersicht.

Im westlichen Lindauer Landkreis ist Sigmarszell der Spitzenreiter - zumindest was die Fläche angeht. Rund 16 Quadratkilometer umfasst das Gemeindegebiet von Bürgermeister Jörg Agthe.

Sigmarszell: Große Fläche, aber nicht der meiste Verbrauch

Verbraucht deshalb Sigmarszell auch am meisten Streusalz, damit die Straßen und Wege von Eis und Schnee frei sind? Nein. Da liegt die Gemeinde mit den rund 3000 Einwohnern mit durchschnittlich 38 Tonnen in den vergangenen fünf Jahren im Mittelfeld.

Spitzenreiter ist Hergensweiler, mit einer Fläche von rund zwölf Quadratkilometern. „Im vergangenen Winter hat unser Winterdienst 70 bis 75 Tonnen Streusalz verbraucht“, sagt Hergensweilers Bürgermeister Wolfgang Strohmaier. Die höhere Lage im Vergleich zu den anderen Kommunen rund um Lindau dürfte dabei eine Rolle spielen.

Die Bodenseegemeinden Bodolz und Nonnenhorn sind sparsamer unterwegs. „Maximal eine Tonne“, sagt Nonnenhorns Bürgermeister Rainer Krauß zum durchschnittlichen Verbrauch der vergangenen Jahre. Die niedrigere Lage und damit die milderen Winter im Vergleich zu Hergensweiler sind in diesem Fall ein Standortvorteil. So hatte Bodolz in der Vergangenheit schon Winter, in denen kein Salz gestreut werden musste.

Achberg kooperiert mit Wangen

Der heftige Wintereinbruch Anfang Dezember hat zwar die Salzvorräte in den Gemeinden reduziert - doch die Lager sind weiterhin gut gefüllt. Zwischen zwei Tonnen (Nonnenhorn) sowie 3,5 Tonnen (Bodolz) und 21 Tonnen (Hergensweiler) schwankte dabei das verstreute Salz Anfang Dezember in den Gemeinden im westlichen Lindauer Landkreis.

Eine Besonderheit gibt es in Achberg. Die Gemeinde von Bürgermeister Tobias Walch lagert wenig Salz - lediglich zwei bis drei Tonnen. „Der Rest wird durch eine Kooperation mit der Straßenmeisterei in Wangen sichergestellt und jeweils bedarfsgerecht abgeholt“, sagt Walch.

Kommunen setzen auf vorausschauendes Streuen

Eines eint allerdings alle befragten Kommunen: Jede Gemeinde stützt sich auf Wettervorhersagen und Beobachten, versucht vorausschauend zu agieren, mit aktueller Technik und möglichst nachhaltig.