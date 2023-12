Lange war sie selbst Mitglied des Musikprojekts „ConTakte“ im Maria-Martha-Stift, jetzt überraschte ihre ehemalige „Band“ Helga Metzger mit einem Geburtstagsständchen, schließlich feiert Helga ihren 100. Geburtstag. Seit 2015 lebt sie hier im Maria-Martha-Stift, wo sie dereinst zur Schule gegangen war.

Ein Tag, der mit viel Besuch aus der Verwandtschaft anfing, mit dem Ständchen weiterging und mit der offiziellen Gratulantin der Stadt, Bürgermeisterin Katrin Dorfmüller noch längst nicht vorbei war. Ganz schön anstrengend für das Geburtstagskind, das zwischen der Freude über den großen Bahnhof und der Lust, sich auszuruhen, hin und her schwankte. Aber schließlich ist so ein 100. Geburtstag eine einmalige Sache, eine Wiederholung dessen hat noch keiner geschafft.

In der Hinteren Fischergasse aufgewachsen

Und längst nicht jede Lindauerin kann darauf verweisen, dass ihr Familienwappen eine Hausfassade auf der Insel ziert. Helga hingegen kann das, als geborene Kaltschmidt entstammt sie einer alten Bäckerdynastie, da verwundert es nicht, dass ihr Wappen an der Brodlaube zu finden ist.

Geboren wurde sie zwar nicht auf der Insel, sondern in Mindelheim, wo ihre Mutter herstammte, aufgewachsen ist sie jedoch hier am Bodensee in der Hinteren Fischergasse. Sozusagen mit eigenem Seezugang.

In Lindau hat sie später auch gearbeitet, als Sekretärin im Vorzimmer der Kämmerei genoss sie diese Arbeit viele Jahre, erst ein Chefwechsel trübte die Lust an dieser Arbeit. So hielt sich der Trennungsschmerz in Grenzen, als sie ihrem ersten Mann nach Hamburg folgte und dort bei der DAK unterkam.

Diese Krankenkasse blieb auch ihr Arbeitgeber auf anderen Stationen, so etwa in Tübingen, wo ihr Mann, der Buchhändler war, bei der Universitätsbücherei unterkam.

Mit der Transsibirischen Eisenbahn unterwegs

Doch die Ehe hielt nicht ewig, eine jüngere Frau trat ins Leben des Buchhändlers. Helga selbst fand ihr Glück bei ihrem zweiten Mann, der in Konstanz im Fernmeldeamt tätig war. Mit ihm zog sie später nach Lindau, wo sie im Alpengarten schon eine Wohnung hatten.

Dabei blieb es aber nicht, die beiden lebten ihre Reiselust so richtig aus. Da Helga über Kontakte in der DAK die Gattin des Vorstandes in München kennengelernt hatte, kam sie in eine Münchner Reisegruppe, die regelmäßig Urlaubsreisen plante.

So ging es mit der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau bis Peking und weiter nach Japan. Vor allem aber bleibt ihr Argentinien in Erinnerung, wohin dereinst ihr Onkel ausgewandert war. Drei Monate genossen die beiden Bariloche am Rande der Anden, im argentinischen Winter ein Skiparadies und den argentinischen Teil ihrer Familie. Ach ja, natürlich die legendären Asados, die traditionelle argentinische Art zu Grillen in großer Runde.

Reise mit dem Hausboot auf der Themse

„Und kannst Du Dich noch erinnern an die Reise mit dem Hausboot von London die Themse hinauf?“, fragt Neffe Heiner, der extra aus Deutschlands Norden angereist ist.

Das tut er aber immer wieder, nicht nur zum Geburtstag. Der ist aber auch ungünstig gelegen, wie die Helga einräumt.

Schon als Kind hat es ihr nicht so gefallen, kurz vor Weihnachten Geburtstag feiern zu müssen, denn im Vergleich zu Kindern, die im Sommer feiern konnten, bekam sie halt nicht so viel geschenkt. Aber seinen Geburtstag kann sich keiner aussuchen.