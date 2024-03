Eine 76-jährige Frau hat am Montagnachmittag in einem Supermarkt in der Friedrichshafener Straße versucht, eine Salami zu stehlen. Die Frau wurde beim Diebstahl ertappt und der Polizei übergeben.

Nachdem die Frau den Kassenbereich verlassen hatte, ertönte ein Alarm, heißt es im Pressebericht der Polizei. Eine Verkäuferin verfolgte dann die 76-Jährige und bat diese, mit zurück in das Geschäft zu kommen. Daraufhin wollte die 76-Jährige flüchten und warf eine zuvor eingesteckte Salami weg.

Die hinzugezogenen Beamten der Polizeiinspektion Lindau durchsuchten die Frau, fanden aber kein weiteres Diebesgut. Die Polizisten leiteten gegen die 76-jährige Frau ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls ein.