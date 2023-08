Feuerwehrleute schwitzen in ihrer Montur, in der Notaufnahme ist viel los und Bauarbeiter fangen früher an: Der Sommer ist zurück und es wird richtig heiß. Temperaturen jenseits der 30–Grad–Marke sorgen für Hitzestress. Wie sich das in Lindau auswirkt.

Die Hitze macht vor allem älteren Menschen zu schaffen, weiß Heinz Linhart, Chefarzt für Innere Medizin. Er erzählt von eine ältere Dame, die mit Nierenversagen in seine Klinik kam. Die Rettungssanitäter hatten sie bewusstlos in ihrer extrem heißen Wohnung gefunden, berichtet Linhart. Die Frau habe mit letzter Kraft zum Telefon greifen und den Notruf absetzen können.

Die Hitze macht sich in der Lindauer Notaufnahme bemerkbar. Drei bis vier Fälle seien so gravierend gewesen, dass die Patienten länger in der Klinik bleiben mussten. „Ihre Körper waren ausgetrocknet“, sagt Linhart.

Herz kann nicht mehr so schnell pumpen

Besonderes gefährdet seien Menschen mit einem schwachen Herz. Wenn es heiß wird, weiteten sich die Blutgefäße in der Haut, erklärt der Chefarzt. Dann müsse das Herz eigentlich mehr pumpen. „Wenn es das nicht schafft, sackt der Blutdruck ab.“

Am besten alles vor 10 Uhr oder nach 18 Uhr erledigen. Heinz Linhart, Chefarzt für Innere Medizin.

Ein weiteres Problem sei, dass viele ältere Menschen entwässernde Tabletten einnehmen, die zwar bei normalen Temperaturen richtig dosiert sind. Wird es heißer, könne es aber zum Kollaps kommen. „Folgen sind auch Schwäche, Denkstörungen oder Verwirrtheit.“

Der Chefarzt empfiehlt, die Wohnung kühl zu halten und genug zu trinken. Außerdem sollten ältere Menschen bei den hohen Temperaturen tagsüber nicht nach draußen gehen. „Am besten alles vor 10 Uhr oder nach 18 Uhr erledigen.“

Die Feuerwehr schwitzt in ihrer Kleidung

Die Feuerwehr kann sich das nicht aussuchen. Wenn der Piepser einen Alarm meldet, muss sie ausrücken. In voller Schutzkleidung — egal bei welchen Temperaturen. Am vergangenen Hitze–Wochenende wurde die Lindauer Feuerwehr 19 Mal gerufen.

Wenn es brennt, müssen die Lindauer Feuerwehrleute zu ihrer Schutzausrüstung auch ein Atemschutzgerät tragen. Alles zusammen wiegt etwa 35 Kilo. (Foto: Feuerwehr Lindau )

Unter der Schutzausrüstung mit Stiefeln, dicker Hose, Schutzjacke, Handschuhen und Helm wird es schnell heiß, sagt Florian Kainz, Kommandant der Lindauer Feuerwehr. Wenn noch ein Atemschutzgerät nötig wird, komme man allein durch die Schutzausrüstung auf ein Gewicht von etwa 35 Kilogramm.

„Bei Außentemperaturen von 30 Grad und mehr ist das eine Herausforderung.“ Deshalb seien die Feuerwehrautos immer mit viel Wasserflaschen ausgestattet. Außerdem seien Pausen wichtig. Und: „Wenn der Einsatz vorbei ist, suchen wir den Schatten.“

Leichtere Schutzkleidung nötig

Einsätze auf der Autobahn in der prallen Sonne seien besonders belastend. Wenn möglich, ziehen die Feuerwehrleute ihren dicken Mantel aus und eine Warnweste an, erzählt Kreisbrandmeister Wolfgang Endres.

Erste Wehren im Kreis würden sich leichtere Schutzkleidung zulegen, berichtet Endres. In der puren Sonne zu stehen, könne für den ein oder anderen schließlich zu gesundheitlichen Problemen führen. Aber zusätzliche Schutzkleidung sei „ein Kostenpunkt.“ Für Endres ist klar: „Wir müssen uns in Zukunft etwas einfallen lassen.“

Arbeiten in der prallen Sonne

Auch wer unter freiem Himmel schuften muss, kämpft mit der Hitze. So zum Beispiel Bauarbeiter. „Die Arbeit muss trotz allem gemacht werden“, sagt Georg Riß, Teamleiter für Arbeitssicherheit bei der Firma Dobler, die auch in Lindau viele Baustellen betreibt.

Arbeiten in der Hitze: Jürgen Korbanek und Michael Jäger von der Firma Dobler bauen in der Bregenzer Straße an einer neuen Brücke. Sie versuchen mit dem Schatten zu gehen und ihre Arbeiten immer dort zu machen, wo es gerade nicht so heiß ist. Aber das ist nicht immer möglich. (Foto: Ronja Straub )

Riß berichtet von einem Mitarbeiter, dem es auf der Baustelle in der Hitze schwindelig geworden ist. Seine Kollegen riefen sofort den Krankenwagen. „Hitzschlag oder Sonnenstich kann schließlich lebensbedrohlich sein.“ Deshalb seien alle Mitarbeiter geschult, schnell den Notruf abzusetzen.

Um fünf Uhr mit der Arbeit beginnen

Wegen der Hitze gelten auf den Baustellen im Sommer andere Regeln. Es gebe kostenloses Wasser, Sonnencreme, -brillen und ein Nackentuch. Außerdem seien die Arbeitszeiten flexibel. „Wer um 5 Uhr anfangen und um 15 Uhr Schluss machen möchte, kann das tun“, sagt Riß. Wenn Bauarbeiter lange Anfahrten haben, klappe das aber oft nicht. Möglich sei es auch nur, wenn die Nachbarschaft nichts dagegen hat. „Die Toleranz ist nicht mehr so hoch.“

Längere Pausen tagsüber seien an einigen Baustellen schwierig. „Wenn der Asphalt eingebaut wird, kann man nicht einfach aufhören.“ Stehen die Bagger für ein paar Stunden still, sei oft direkt mit bösen Kommentaren im Internet zu rechnen. „Die Leute sehen das und schreiben dann bei Facebook, warum nicht gearbeitet wird“, berichtet Riß.

Mitarbeitende der Stadt Lindau dürfen bei viel Hitze aufhören zu arbeiten

Ob beim Straße reinigen, Bäume und Blumen gießen oder Müll aufsammeln: Auch die Mitarbeitenden der Garten– und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) sind ständig der Hitze ausgesetzt. Im Gegensatz zu Bauarbeitern haben sie einen Vorteil: Wird es zu heiß, dürfen sie ihre Arbeit ganz abbrechen.

Einen Teil der ausgefallenen Stunden werde auf dem Gleitzeitkonto gutgeschrieben, schreibt Bettina Wind, Sprecherin der Stadt Lindau. Festgelegt sei das in den „Schlechtwetterregelungen“. Die gelten nicht nur bei Regen, Schnee und Sturm — sondern auch bei Hitze.

Hitze und Alkohol ist eine gefährliche Mischung

Wenn Hitze und Alkohol zusammen kommen, kann das Aggressionspotenzial einiger Mitmenschen schon mal ansteigen, sagt Lindaus Polizeichef Michael Jeschke. Aber das sei nur ein Gefühl, Zahlen dazu gebe es keine. Sein Eindruck: „Es gibt unter Tags Streitigkeiten, die sonst vielleicht nicht passiert werden.“

Bei Unfällen oder anderen Einsätzen könne meistens nicht geklärt werden, ob sie im Hitzestress oder aus Unachtsamkeit verursacht wurden.

Tiere verkriechen sich

Die Hitze stresst auch Tier und Natur. Igel finden keine Feuchtigkeit und verkriechen sich, auch Singvögeln wird es zu heiß, sagt Isolde Miller, Gebietsbetreuerin beim Bund Naturschutz in Lindau.

Richtig gefährlich werde es für die Gelbbauchunken. Sie brauchen wechselfeuchte Gewässer. Die Nässe im Juli habe ihnen nicht gereicht, sagt Miller. Jetzt müssten sie sich Feuchtigkeit suchen. „Sie leiden unter dem Sommer.“

Gelbbauchunken sind auf feuchtes Klima angewiesen. Wenn es zu trocken wird, ist das für sie gefährlich. (Foto: Robert Mayer )

Wespenspinnen oder einige Heuschreckenarten hingegen breiten sich immer weiter aus. „Sie bevorzugen die Wärme.“ Auch schon vor 20 Jahren seien die Tiere am Bodensee gewesen, allerdings nicht in so großer Zahl, sagt Miller.

Die Wälder konnten durch den Regen in diesem Sommer ihre Speicher auffüllen, berichtet Christian Müller vom Forstrevier Lindau. Deswegen könnten viele Bäume mit der Hitze noch gut umgehen.

Igel mögen es gerne kühl und schattig. Die aktuelle Hitze stresst sie. (Foto: Armin Weigel/dpa )

Zehn bis 20 Prozent der Bäume seien vorgeschädigt, so Müller. Sie haben dürre Kronen, brüchige Äste und welke Blätter und leiden unter der Hitze. Müllers Prognose: „Bleibt es jetzt noch vier Wochen heiß, wird es auch für die anderen Bäume zum Problem.“

Wettervorhersage

Dazu dürfte es nicht kommen. Denn es ist Abkühlung in Sicht. Auf der Internetseite der Wetterwarte Süd heißt es: Ab Donnerstag oder Freitag steigt die Schauer– und Gewitterneigung, und zum Wochenende hin wird es voraussichtlich deutlich kühler.