Vor rund drei Jahren sind die letzten Mieter aus der Villa mit dem charakteristischen Türmchen ausgezogen, seither steht die Schnakenburg leer. Eigentlich. Denn vor zwei Wochen hat es dort gebrannt. Und nun deutet vieles daraufhin, dass jemand die Villa als Unterschlupf genutzt hat.

Wie erst jetzt auf Nachfrage der Lindauer Zeitung öffentlich wird, brach in der Nacht auf den 3. Oktober in dem Gebäude, das neben der Eishalle am Bodenseeufer steht, ein Feuer aus. Nachbarn hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

„Als wir kamen, stand ein Raum in Vollbrand“, sagt Lindaus Feuerwehrkommandant Florian Kainz. Knapp 50 Feuerwehrleute der Hauptwache, der Wache West und der Wache Altstadt waren in der Nacht im Einsatz. Sie brauchten rund anderthalb Stunden, um das Feuer zu löschen. „Danach haben wir die Wohnungen kontrolliert“, sagt Kainz. Glücklicherweise hatte die Feuerwehr verhindern können, dass der Brand auf das restliche Gebäude übergriff.

Hinweise auf einen heimlichen Unterschlupf

Der Raum, in dem das Feuer ausgebrochen war, befindet sich im unteren Stock der Villa. Er ist ebenerdig über eine separate Tür erreichbar und vom restlichen Gebäude „vollständig abgetrennt“, wie Polizeisprecher Holger Stabik auf Nachfrage der LZ erläutert. Er ist schmal ‐ nicht viel breiter als seine Tür ‐ und nur etwa zweieinhalb Meter tief.

„Aus dem Raum wurde durch die Feuerwehr neben Unrat eine Sitzgelegenheit und ein Klappbett geborgen, was darauf hinweist, dass der Raum als Unterschlupf genutzt wurde“, erläutert Stabik auf Nachfrage.

Feuerwehrleute der Hauptwache, der Wache West und der Wache Altstadt helfen, den Brand zu löschen. (Foto: Feuerwehr )

Die Lindauer Polizeiinspektion glaubt zum jetzigen Stand der Ermittlungen, dass der heimliche Bewohner gegangen ist und vergessen hat, eine offene Flamme zu löschen. „Die Ermittler gehen also von einer allenfalls fahrlässigen Brandstiftung aus“, so Stabik. Hinweise auf den möglichen Verursacher des Feuers habe die Polizei bisher noch nicht, sie ermittelt gegen unbekannt.

Die Villa Schnakenburg ist im Besitz der Immobilien Management Lindau (IML) ‐ sie gehört also der Stadt. Der Brand selbst habe „keinen nennenswerten Schaden“ angerichtet, schreibt Sprecherin Bettina Wind auf Nachfrage. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes sei es aber ‐ zum Beispiel wegen der Not-Öffnungen der Wohnungstüren ‐ zu Folgeschäden gekommen, die die Stadt auf rund 20.000 Euro schätzt.

Weder Käufer noch Interessent für die Villa

Weil nur der kleine Raum betroffen ist, habe der Brand keine Auswirkungen auf den Denkmalschutz der um das Jahr 1900 errichteten Villa. Das Gebäude werde nun einbruchssicher verschlossen, so Wind. „Das weitere Vorgehen stimmen wir derzeit ab.“

In diesem kleinen Raum im Untergeschoss der Villa hat es gebrannt. (Foto: Christian Flemming )

In letzter Zeit ist es still um die Schnakenburg geworden. Vor zwei Jahren bestätigte Alexander Mayer, Geschäftsführer der Lindauer Wohnungsgesellschaft GWG, dass die Villa verkauft werden soll. Die GWG betreut die Immobilien Management Lindau.

Das Grundstück in der Eichwaldstraße sollte nicht verkauft, sondern im Erbbaurecht vergeben werden. Das bedeutet: Ein Käufer würde zwar Eigentümer der Immobilie, aber nur zum Pächter des Grundstücks. Mit dieser Lösung wolle man verhindern, dass mit dem Grundstück spekuliert werde, hieß es damals vonseiten der Stadt.

Hinsichtlich eines Verkaufs der Villa hat sich bisher offenbar nichts getan. Auf Nachfrage schreibt Bettina Wind, dass es weder einen Käufer noch einen Interessenten gibt.