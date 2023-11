Lindau

Hausbesitzer engagieren sich für Vogelarten

Lindau / Lesedauer: 1 min

Johanna Becker (Regierung von Schwaben) zeichnet Familie Sutter aus Grünenbach für ihr Engagement aus und übergibt Mehlschwalben-Nisthilfen und die Plakette „Gebäudebrüter Willkommen“. (Foto: Felix Steinmeyer )

Eine Delegation aus Vertretern der Regierung von Schwaben, der Unteren Naturschutzbehörde sowie des Landschaftspflegeverbands Lindau-Westallgäu hat die Plakette „Gebäudebrüter willkommen“ an exemplarisch ausgewählte Hausbesitzer vergeben. Hintergrund ist das Biodiversitätsprojekt „Gebäudebrüter im Landkreis Lindau“ des Landschaftspflegeverbands, in dessen Rahmen in den vergangenen Jahren zahlreiche Hausbesitzer zum Thema Gebäudebrüterschutz beraten wurden.

Veröffentlicht: 17.11.2023, 09:34 Von: Lindauer Zeitung