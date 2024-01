Haus in Bregenz gerät in Brand

Zu einem Brand kam es am Mittwoch, 10. Januar, gegen 10.30 Uhr in Bregenz an der Arlbergstraße. Wie die Polizei mitteilt, wurde das leerstehende Haus dadurch erheblich beschädigt.

Ausgangspunkt des Feuers war ein Zimmer im ersten Obergeschoss, wo nach derzeitigem Ermittlungsstand ein „Lagerfeuer“ den weiteren Brand verursacht haben dürfte. Es ist bekannt, dass dieses leerstehende Wohnhaus regelmäßig durch obdachlose Personen aufgesucht wurde, heißt es im Polizeibericht.

Flammen breiten sich bis zum Dachstuhl aus

Das Feuer griff dann auf die Räumlichkeiten über und breitete sich bis zum Dachstuhl hin aus. Eine zielführende Spurensicherung war nicht mehr möglich, so die Polizei weiter. Die Ermittlung eines Verursachers war bislang nicht möglich. Durch den Brand des Hauses wurden keine Personen verletzt. Im Einsatz waren ein Notarztteam, zwei Rettungswagen des Roten Kreuzes, elf Fahrzeuge der Feuerwehren Vorkloster, Rieden, Stadt, Fluh und Wolfurt sowie vier Patrouillen der Bundespolizei.