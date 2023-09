Lindau

„Haug am Brückele“ lädt zum Hoffest ein

Lindau / Lesedauer: 1 min

Am Samstag, 23. September, startet ab 14 Uhr das jährliche Hoffest mit Alphornmusik. (Foto: Verein Bauernhof für Jung und Alt )

Nach der Sommerpause starten am „Haug am Brückele“ wieder die Veranstaltungen. Jeden Freitag treffen sich die Gartenkinder, um zu ernten, was dieses Jahr reichlich gewachsen ist.

Veröffentlicht: 11.09.2023, 09:07 Von: Lindauer Zeitung