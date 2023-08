Happy Hour für Pflegekräfte

Die Paracelsus Klinik Scheidegg veranstaltet am Montag, 21. August, um 15 Uhr wieder eine Happy Hour für Pflegefachkräfte. Interessierte können sich zwischen 15 und 16 Uhr in entspannter Atmosphäre direkt vor Ort über den Alltag und das Aufgabengebiet des Pflegeteams in der Reha–Klinik informieren.

Denn die unterscheiden sich wesentlich von denen in Akutkliniken oder Pflegeeinrichtungen. Das Pflegeteam der Paracelsus Klinik Scheidegg ist eng in den therapeutischen Prozess mit eingebunden und bietet zum Beispiel Aromapflege für Schmerzpatienten an.

Eine Anmeldung für die Happy Hour ist nicht erforderlich. Der Vorteil dieses Angebotes ist, dass Pflegefachkräfte ohne vorherige Bewerbung den Alltag eines Reha–Pflegeteams kennenlernen können. Das Angebot richtet sich an Gesundheits–, Kranken– und Altenpflegekräfte.