Hanna Weichenhain und Deutschland warten auf das erste Tor

Die Lindauerin Hanna Weichenhain und die deutschen U18-Eishockeyspielerinnen warten bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz auch nach dem zweiten Gruppenspiel auf den ersten Sieg - und den ersten Torerfolg. Gegen den Topfavoriten Kanada war Deutschland im ersten Spiel in Zug chancenlos und verlor mit 0:11. Gegen Finnland gab es eine 0:6-Niederlage.

Zweimal in der ersten Sturmreihe

Im letzten Gruppenspiel trifft die Auswahl von Bundestrainer Jeff MacLeod am Dienstag (16 Uhr/Livestream unter www.red.sport/de-int/page/u18-wm-women) auf Tschechien, das bislang ebenfalls beide Partien gegen Finnland (2:3) und Kanada (1:8) verloren hat. Für Weichenhain und ihre Teamkolleginnen geht es ein Jahr nach ihrem Aufstieg in die Topdivision der U18-WM einzig und allein um den Klassenerhalt.

In beiden bisherigen WM-Spielen stand Hanna Weichenhain in der ersten Sturmreihe mit Anna Rose und Anastasia Gruss. „Ich finde, wir haben als Team gut zusammengearbeitet“, wurde die deutsche Torhüterin Hannah Loist nach dem 0:6 gegen Finnland auf der Webseite des Weltverbands IIHF zitiert. „Wir haben uns nur ein paar Strafen zu viel geleistet, das hat es schwierig gemacht.“ Nach dem 0:11 gegen Kanada - in diesem Spiel war Deutschland vollkommen chancenlos - galt es für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes, gegen Finnland besser dagegenzuhalten.

Tolle Paraden der deutschen Torhüterin

Das klappte, auch wenn Senja Siivonen (4.) und Emma Ekoluoma (19.) den Favoriten im ersten Drittel mit 2:0 in Führung schossen. Anders als gegen Kanada hielt Deutschland im Mitteldrittel sehr gut mit. Auch dank toller Paraden von Loist blieb es beim 0:2. Ekoluoma mit ihrem zweiten Hattrick im zweiten Turnierspiel (46., 56.) und Abigail Byskata (52., 55.) schossen dann aber doch noch den 6:0-Erfolg heraus.