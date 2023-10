Hanna Weichenhain schnuppert Bundesliga-Luft

Seit dem neuen Schuljahr trainiert die junge Eishockeyspielerin Hanna Weichenhain immer dienstags mit den Topspielerinnen der ECDC Memmingen Indians. Eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison ihren vierten Meistertitel in der Bundesliga feierte und auch viele Nationalspielerinnen im Kader hat: unter anderem Daria Gleissner, Sandra Abstreiter, Lilly Uhrmann, Nicola Eisenschmid und Katharina Häckelsmiller. Hanna Weichenhain ist mit ihren 15 Jahren mit Abstand die Jüngste im Training und die Lindauerin hatte nun auch am vergangenen Wochenende gegen den ESC Planegg-Würmtal ihre ersten Einsätze im Oberhaus.

Ihr Debüt in der Frauen-Bundesliga habe ihr sehr viel Spaß gemacht, sagte Weichenhain und freute sich über das Vertrauen: „Weil Andrea Lanzl ausgefallen ist, bin ich in die erste Reihe gerutscht, ich denke, dass ich dafür nicht eingeplant war.“ Sie war dabei Teil zweier Siege. Die Indians-Frauen ließen dem 5:0-Sieg am Hühnerberg einen 6:0-Erfolg bei Planegg-Würmtal folgen und sind damit an die Tabellenspitze geklettert.

„Vielversprechender Einstand“

Aufregung verspürte die junge Förderlizenzspielerin vom EV Lindau dann doch vor ihrem ersten Spiel beim Eishockey-Bundesligisten ECDC Memmingen. „Der Teammanager hat mir geschrieben, dass ich für die beiden Spiele gegen den ESC Planegg-Würmtal eingeplant bin, damit ich gegen einen nicht so starken Gegner Erfahrung sammeln kann und Spielpraxis bekomme in der ersten Liga“, erzählte die 15-jährige Schülerin aus Lindau. Aber ihre Nervosität habe sich schnell gelegt, sobald sie auf dem Eis war. „Ich musste mich ein bisschen reinfinden, aber vom ersten zum zweiten Spiel war es auf jeden Fall schon runder und ich wusste besser, wo ich stehen soll“, berichtete sie. Der ECDC Memmingen bescheinigte ihr auf seiner Homepage „einen vielversprechenden Einstand in der höchsten deutschen Spielklasse“.

Noch gibt es keinen nächsten Termin für Weichenhain bei den Indians-Frauen. Für die Neuauflage des letztjährigen Play-off Finales gegen die Mad Dogs aus Mannheim am Wochenende ist sie „noch zu jung beziehungsweise zu leicht, weil diese doch körperlich recht robust spielen“, berichtete Vater Tobias Weichenhain. Das bedeutet für seine Tochter Hanna Eishockey-Alltag beim EV Lindau. Dort ist sie am Freitag bei der U17 und am Samstag und Sonntag bei der U15 der Young Islanders. Beide Teams sind in der Landesliga aktiv. „Die Priorität liegt bei Memmingen“, meinte die Schülerin, aber in Lindau habe sie jedes Wochenende die Chance, bei den Jungs dabei zu sein.

Nominierung für Vier-Nationen-Turnier

Bereits viel Erfahrung sammelte Weichenhain als U18-Nationalspielerin ‐ insgesamt kommt sie auf 28 Länderspiele. Im Januar ist sie in Ritten in Italien mit den U18-Eishockeyfrauen des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in die höchste Liga, die Top-Division aufgestiegen. Am Dienstag, 7. November, geht es mit dem DEB-U18-Team nach Vierumäki zum Vier-Nationen-Turnier nach Finnland. Geplant sind drei Trainingseinheiten auf dem Eis und ein Athletiktest, der Standard beim DEB ist, bevor es am Donnerstag zur ersten Begegnung gegen Finnland kommt. Am Freitag steht für das deutsche Team das Spiel gegen Tschechien an und am Samstag messen sich Weichenhain & Co. mit Japan. Die wohl größten Konkurrenten werden Finnland und Tschechien sein, aber auch Japan ist nicht zu unterschätzen. Die Asiaten sind erst im vergangenen Jahr aus der Top-Division abgestiegen.