Hanna Weichenhain kann Abstieg der deutschen U18 nicht verhindern

Hanna Weichenhain vom EV Lindau hat bei der U18-Weltmeisterschaft in der Schweiz eine Ehrung erhalten. Sie ist neben Hannah Loist (EHC Grizzlys Wolfsburg) und Hanna Hoppe (ESC Dresden) zu den drei besten Athletinnen Deutschen Eishockey-Bundes ausgezeichnet worden. Aber wirkliche Freude dürfte im ersten Moment bei keiner der drei Spielerinnen aufgekommen sein. Deutschland hat am Samstag das Spiel um Platz sieben gegen Gastgeber Schweiz mit 1:2 verloren und ist damit aus der Top-Division abgestiegen.

Im entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt verspielten die Deutschen dabei eine Führung. Anna Rose vom HC Landsberg brachte das DEB-Team nach Vorarbeit von Anastasia Gruß (ETC Crimmitschau) und Martina Schrick (Löwen Frankfurt) in der 29. Minute mit 1:0 in Front. Aber Schweizer U18 glich nur drei Minuten später durch Norina Müller aus und sicherte sich in der 42. Minute durch Xenia Balzarolo die 2:1-Führung. Diese hatte bis zum Ende Bestand: Die Schweiz bleibt drin, Deutschland muss nach fünf Niederlagen in fünf Begegnungen runter.

Die Einstellung der Spielerinnen passt

„Die Mannschaft hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles gegeben. Wie erwartet sind wir einfach in diesem Bereich nicht so weit, um uns in der Top-Division zu etablieren“, analysierte DEB-Sportdirektor Christian Künast. Zum Ende steigerte sich das deutsche Team und präsentierte sich nach Anfangsschwierigkeiten konkurrenzfähig, wie unter anderem das 0:4 im Viertelfinale gegen die USA zeigte. Das hob Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod in der DEB-Mitteilung auch heraus. „Die Spielerinnen haben im Laufe des Turniers hart gearbeitet und viel gelernt und die Trainer und der Staff wissen den Einsatz und die Einstellung zu schätzen“, sagte MacLeod. „Wir werden weiter an uns arbeiten und versuchen, uns zu verbessern, um zukünftig auf einem besseren Level spielen zu können.“