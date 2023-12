Hanna Weichenhain hat zwei Topturniere fest im Blick

Nachdem Hanna Weichenhain mit der deutschen U18-Auswahl das Drei-Nationen-Turnier in Füssen gewonnen hat, geht es für die junge Eishockeyspielerin und ihre Mannschaftskolleginnen jetzt in die heiße Phase der Vorbereitungen. Zunächst gilt der Blick von Weichenhain und ihren Mitspielerinnen der U18-Eishockey-Weltmeisterschaft Anfang Januar in der Schweiz, danach geht es zu den Winter Youth Olympic Games in Gangwon in Südkorea. Ob die Lindauerin bei beiden Großveranstaltungen mit dabei sein wird, entscheidet sich in den Weihnachtsferien.

Erst deutlich verloren, dann knapp gewonnen

Die 15-jährige Hanna Weichenhain wird von ihren Weihnachtsferien daher wenig haben. Nachdem sie mit der U18-Nationalmannschaft Mitte Dezember das Drei-Nationen-Turnier in Füssen gewonnen hat, laufen direkt nach Weihnachten die Vorbereitungen auf die U18-WM an. Vom 6. bis 14. Januar messen sich acht Nationen in der Bossard Arena in Zug (Schweiz) beim Saisonhöhepunkt der U18-Talente.

Eine wichtige Etappe dafür war der Sieg beim Drei-Nationen-Turnier Mitte Dezember. Deutschland besiegte die Schweiz und Österreich jeweils mit 1:0. Vor allem der Sieg gegen die Schweiz mag erstaunlich wirken, denn nur einen Tag zuvor unterlag die deutsche U18-Auswahl im Testspiel der Schweiz mit 0:5. Dafür gibt es eine simple Erklärung. „Wir haben vor dem Testspiel mit der Schweiz in zwei Trainingseinheiten sehr auf die Defensive, aber nicht auf die Offensive geachtet. Im letzten Training nach dem Testspiel gegen die Schweiz ging es um Laufwege. Danach hat eigentlich alles gepasst“, erklärt das junge Eishockeytalent aus Lindau. In dieser Saison hatte Weichenhain schon Einsätze als Förderlizenzspielerin in der Frauen-Bundesliga für den ECDC Memmingen.

Kader steht nach den Lehrgängen in Füssen fest

Bundestrainer Philip Kipp betreute die U18-Frauen beim Drei-Nationen-Turnier und gab über den Deutschen Eishockey-Bund bekannt: „Die Mannschaft hat die Lehrgangsinhalte nach und nach immer besser umgesetzt, gerade auch mit dem Schwerpunkt auf dem Defensivverhalten. Am Ende konnte sich das Team mit dem Turniersieg für die harte Arbeit belohnen. Das sollte der Mannschaft Selbstvertrauen hinsichtlich der bevorstehenden Weltmeisterschaft gegeben haben.“

Ob Hanna Weichenhain bei der WM dabei sein wird, entscheidet sich in den kommenden beiden Lehrgängen in Füssen in den Weihnachtsferien. Die erste Runde startet am Mittwoch, 27. Dezember. „Dafür bin ich auf jeden Fall nominiert“, sagt die Schülerin des Bodensee-Gymnasiums. Der endgültige WM-Kader steht nach dem zweiten Lehrgang nach Silvester in Füssen fest. Bis dahin werden noch Spielerinnen ausgesiebt, aber die Lindauer Außenstürmerin glaubt an sich: „Ich bin mir relativ sicher, dass ich dabei bin.“

Zuversicht auch für die Reise nach Südkorea

Ähnlich sieht es mit den Winter Youth Olympic Games im südkoreanischen Gangwon aus, die zum ersten Mal außerhalb Europas stattfinden. Die offizielle Einladung für Hanna Weichenhain ist frühestens Mitte Januar zu erwarten. Sie wird aber wohl ziemlich sicher bei der U16-Auswahl dabei sein, da sie mit ihren 15 Jahren „zum Endjahrgang gehört“, meint sie. In diesem Falle hätte sie im Januar nur eine Woche Zeit für die Schule zwischen Weltmeisterschaft und den Olympischen Jugendspielen.