Hanna Weichenhain für Olympische Jugendspiele 2024 nominiert

Eishockeyspielerin Hanna Weichenhain vom EV Lindau ist vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) für die vierten Olympischen Jugendspiele in Gangwon in Südkorea nominiert worden. 90 Athletinnen und Athleten aus Deutschland im Alter zwischen 15 und 18 Jahren werden bei der vierten Auflage der Winter Youth Olympic Games (YOG) in 15 Disziplinen an den Start gehen.

Weichenhain ist nach Vereinskollegin Kim Bürge und Sophia Weßling die dritte Lindauerin, die an olympischen Jugendspielen teilnimmt. 2020 war Kim Bürge nach der Vorrunde mit dem deutschen Eishockeyteam ausgeschieden. Sophia Weßling kam im Skibergsteigen im Einzel auf Platz zehn, im Sprint auf den achten Rang und belegte den fünften Platz in der Mixed-Staffel.

EV Lindau klopft sich auf die Schulter

„Im ,Konzert der Großen Eishockeystandorte’ zeigt es sich, dass es sich beim EVL bezahlt macht mit hauptamtlichen und zertifizierten Trainern zu arbeiten. Dass es mit Hanna Weichenhain jetzt wieder eine Spielerin des EVL-Nachwuchses zu einer WM und zu den Youth Olympic Games geschafft hat, erfüllt uns schon mit Stolz“, heißt es in der Mitteilung des EV Lindau.

Die vierten Winter Youth Olympic Games finden vom 19. Januar bis zum 1. Februar 2024 in der im Nordosten von Südkorea gelegenen Provinz Gangwon statt. 1900 Athleten und Athletinnen aus 81 Nationen treten in insgesamt 81 Medaillenentscheidungen gegeneinander an. Gangwon ist nach den bisherigen Austragungsorten in Innsbruck (Österreich), Lillehammer (Norwegen) und Lausanne (Schweiz) der erste Gastgeber außerhalb von Europa. Die meisten Austragungsorte und Wettkampfstätten kamen bereits bei den Olympischen Winterspielen 2018 im benachbarten Pyeongchang zum Einsatz.

Das Eishockeyturnier wird im rund 10.000 Zuschauer fassenden Gangneung Hockey Centre ausgetragen. 2018 war die Eishalle schon Schauplatz des Olympischen Endspiels, das die DEB-Auswahl in der Verlängerung knapp mit 3:4 gegen die Olympischen Athleten aus Russland verlor.

Wichtiges WM-Spiel gegen die Schweiz

Momentan ist Weichenhain noch mit der deutschen U18-Nationalmannschaft in der Schweiz aktiv. Bei der Weltmeisterschaft kämpft das Team am Samstagvormittag um 11 Uhr gegen die Gastgeberinnen um den Verbleib in der Top-Division. Der Sieger sichert sich Platz sieben und hält die Klasse. Das Spiel wird per kostenpflichtigem Livestream auf Red+ übertragen.

Die deutsche Bilanz beim noch laufenden Turnier liest sich aktuell nicht gut. In allen vier Spielen war das Team unterlegen, nach dem 0:11-Debakel zum Auftakt gegen Kanada hat die Auswahl um Hanna Weichenhain auch die beiden Gruppenspiele gegen Finnland (0:6) und Tschechien (1:6). Hanna Hoppe vom ESC Dresden gelang das bisher einzige Tor, denn auch beim 0:4 im Viertelfinale gegen die USA am Donnerstagabend blieb Deutschland torlos. Martina Schrick (Löwen Frankfurt) führte das DEB-Team gegen die USA als Kapitänin auf das Eis. An ihrer Seite assistierten Elisa Pietschmann (Eisbären Juniors Berlin) und Anna Rose (HC Landsberg). Miriam Siebert (EHC Klostersee) gab ihre WM-Premiere als Starting Goalie und wurde gleichzeitig als beste deutsche Spielerin ausgezeichnet.

Dennoch macht die torlose Niederlage gegen den Sieger der Gruppe B Hoffnung für die wichtige Begegnung gegen die Schweiz. „Wir haben unser bisher bestes Spiel des Turniers abgeliefert und alle haben ihr Bestes gegeben. Der Einsatz für harte Spielzüge, Backchecking und die Teamstruktur haben sich im Laufe des Wettbewerbs stetig verbessert“, wird Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod im Bericht des Deutschen Eishockey-Bundes zitiert. „Die Mannschaft ist hochmotiviert und wir freuen uns auf unser Spiel am Samstag gegen die Schweiz.“