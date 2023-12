Rund 150 Meter oberhalb der Parzelle Boden in Dornbirn ereignete sich gegen 4 Uhr ein Erdrutsch. Das abgerutschte Erdreich und Bäume versperrte den Parkplatz des Nachtlokals Conrad Sohm, die Brücke über die Dornbirner Ach und Teile einer Straße. 91 Personen waren in dem Nachtlokal eingeschlossen, das sich im Ortsteil Gütle außerhalb der Dornbirner Innenstadt befindet.

Nach einer ersten Begehung durch den Landesgeologen kann vorerst keine Entwarnung gegeben werden. Es sind weitere Rutschungen möglich, weshalb der Club bis auf weiteres geschlossen bleiben muss. (Foto: Stadt Dornbirn )

Die Club-Besucher mussten nach Angaben der Stadt Dornbirn bis morgens um 9.30 Uhr ausharren, bis sie gerettet werden konnten. Sowohl die Betreiber des Clubs als auch die Einsatzkräfte lobten die große Disziplin und Kooperation aller Beteiligten bei diesem Einsatz.

Bäume und Erde fielen sowohl auf den Parkplatz als auch die Brücke des Clubs. Beides musste mit schwerem Gerät geräumt werden. "Nach einer ersten Begehung durch den Landesgeologen kann vorerst keine Entwarnung gegeben werden. Es sind weitere Rutschungen möglich, weshalb der Club bis auf weiteres geschlossen bleiben muss", teilt die Stadt mit.

Feuerwehr und Club halten Kontakt

Für die Evakutierung stellte die Stadt einen Stadtbus zur Verfügung, der die Besucher, die bis dahin von der Crew des Conrad Sohms betreut wurden, sicher in die Stadt bringen konnte. Ein großer Teil der Gäste kam mit öffentlichen Verkehrsmitteln in den Club. Die Feuerwehr war laufend in Kontakt mit dem Betreiben des Clubs, der die Einsatzkräfte über die Stimmung und Situation informierte, heißt es vonseiten der Stadt.

Die Einsatzkräfte halten eine Lagebesprechung ab. (Foto: Stadt Dornbirn )

Auf dem Parkplatz wurden zwei Fahrzeuge beschädigt. Auch zwei Brücken, jene über die Dornbirner Ache sowie der Fußgängersteg über den Bodenbach wurden beschädigt. Die Zufahrt zum Conrad Sohm bleibt bis auf weiteres gesperrt.

Der Hang wird laufend beobachtet. Sobald das Wetter eine gute Sicht auf die Abrisskante und den Erdrutsch zulässt, wird der Hang mit einer Drohne beflogen, um das Ausmaß zu beobachten und die mögliche weitere Entwicklung besser beurteilen zu können.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Dornbirn, die Polizei sowie die Wildbach- und die Lawinenverbauung.

Informationen zu den geplanten Veranstaltungen, mögliche Absagen oder Ausweichquartiere finden sich im Laufe des Tages auf der Homepage sowie in den Sozialen Medien des Conrad Sohm: https://www.conradsohm.com/