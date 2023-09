Am letzte Ferienwochenende ist in Lindau besonders viel geboten. Am Hafen bauen Kunsthandwerke für zwei Tage ihr Stände auf, die Geschäfte öffnen am Sonntag ihre Türen und die Feuerwehr lädt zum Weinfest am Kleinen See ein.

„Auch heuer wird der Markt Kunsthandwerk und Genuss in der wundervollen Szenerie am Rüberplatz, direkt an der Hafenpromenade, und verstärkt auf der Römerschanze aufgebaut“, heißt er in der Mitteilung des Kulturamts.

„Der Markt in Lindau ist besonders schön“, erklärt die Marktveranstalterin Veronika Baum demnach. Denn in Lindau präsentierten die Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker ihre liebevoll gefertigte Vielfalt mit See– und Bergsicht.

Jede Menge Upcycling–Kunst

Ganz zeitgemäß sei Upcycling–Kunst ein großes Thema, dazu gibt es Schmuck, originelle Ledertaschen, Hüte, Schals, handwerklich hergestellte Körperpflege, Töpfer– und Keramikwaren und Klangschalen. Aber auch „Witziges und Beeindruckendes für Haus und Garten, Schönes aus Holz und Glas, sinnliche Karten, kunstvolle Wandbilder, Spielzeug und vieles mehr“.

Einige der Erzeuger lassen sich bei der Arbeit sogar über die Schulter schauen, heißt es. Ergänzt werde das Kunsthandwerk mit leckeren, handwerklich hergestellten kulinarischen Köstlichkeiten wie veganer Nougatcreme, Mandelgebäck, Gelees oder würzige Pestos.

In der offenen Marktatmosphäre direkt am Bodensee, in der pittoresken Kulisse der Lindauer Hafenpromenade, mit Leuchtturm und Löwe komme das fröhliche Markttreiben besonders gut zur Geltung. „Viele Besucher kommen ganz gezielt zu unserem Markt, weil sie hier Dinge erhalten, die es sonst nirgendwo gibt“, erklärt Veronika Baum laut Mitteilung.

Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag führe der Weg vor oder nach dem Kunsthandwerkermarkt zu einem entspannten Bummel durch die historische Altstadt. Von 12 bis 17 Uhr ist verkaufsoffener Sonntag der Lindauer Insel–Einzelhändler. „Sie laden zum Einkauf ohne Zeitdruck ein, zeigen die neue Herbstmode und bieten individuell Rabattaktionen.“

Außerdem, so die Mitteilung, ist an beiden Tagen ist ab 10 Uhr „die erfolgreiche Pop–Art–Sommerausstellung ’Andy Warhol — Stars & Stories’ im Kunstmuseum Lindau am Inselbahnhof geöffnet.“ Noch bis zum 15. Oktober präsentiere sich das Museum knallbunt, ikonisch, abstrakt — und einfach zeitlos schön.

Erstes Weinfest der Feuerwehr Lindau

Die Freiwillige Feuerwehr Lindau lädt am Samstag, 9. September, zu ihrem ersten Weinfest an den Kleinen See ein. Ab 11 Uhr spielt der Musikverein Oberreitnau, es gebe Südtiroler Brotzeitplatte und Wein der Winzer vom Bayerischen Bodensee. „Später unterhält eine Liveband, bis das Fest in den Abendstunden gemütlich ausklingt.“