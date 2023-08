Lindau

Handtasche aus Auto gestohlen

Lindau / Lesedauer: 1 min

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 8 und 13 Uhr aus einem in der Köchlinstraße abgestellten Auto eine Handtasche der Marke „Guess“ gestohlen. In der Handtasche befanden sich laut Polizeibericht mehrere Ausweise, Karten sowie die Geldbörse der Geschädigten.

Veröffentlicht: 09.08.2023, 12:40 Von: Lindauer Zeitung