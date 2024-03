Der Erfolgskurs des TSV Lindau ist auch am Samstag vor in der Dreifachturnhalle ungebrochen geblieben. Auch der Bezirksliga-Absteiger HCL Vogt musste wieder zwei Punkte bei den Inselstädtern liegen lassen. Schlussendlich siegte der TSV mit 28:23 (14:8). Lindau verzeichnete damit den siebten Sieg in diesem Jahr und festigte den zweiten Platz in der Handball-Bezirksklasse. Eine Erfolgsgeschichte, die auch am Bart von Kapitän Alexander Haller zu sehen ist. Der wächst seit der letzten Niederlage der Lindauer gegen die Reserve vom TSV Blaustein Anfang November.

Jens Ellermann glänzt in der ersten Halbzeit

HCL-Vogt-Trainer Lars Gmünder fasste die Begegnung kurz und bündig zusammen: „Wir haben gegen die bessere Mannschaft verloren.“ So war es auch. Über 60 Minuten dominierte der TSV Lindau das Spiel. Von Haller bekam das Vogter Team, das vor der Saison einen Umbruch erlebte, dennoch ein Kompliment. „Läuferisch waren sie sehr gut. Durch ihre Kreuzbewegungen und durch ihr Tempo schafften sie es doch, gerade am Anfang, immer wieder durchzubrechen“, sagte der Lindauer Kapitän. Eine Leistung, die auch den Vogter Trainer zufrieden stimmte, er haderte jedoch auch: „Wir haben zu viel vergeben.“ Das lag auch daran, dass Torwart Jens Ellermann eine überragende erste Halbzeit spielte. Mit überragenden elf Paraden glänzte der ehemalige Oberliga-Torwart aus Frankfurt in Durchgang eins. Besonders akrobatisch wurde es bei ihm in der 20. Minute, als er mit einer Rückwärtsrolle in der Bewegung den Ball mit den Waden stoppte.

Die Lindauer bauten ihren Vorsprung mit Leichtigkeit bis zur 44. Minute auf bis zu elf Tore aus. Dass das Polster bis zum Abpfiff noch schrumpfte hatte die Ursache, dass Lindau sich den Luxus leistete und neue Formationen probierte. „Wir haben noch viele ungewohnte Aufstellungen am Schluss hingestellt. So wurden zum Beispiel Gabriel Sechser, Filipe Simkus Miranda Bernado und Oussama Hadrich auf neuen Positionen eingesetzt“, erklärte Haller. Mit dem Endstand von 28:23 verzeichneten die Inselstädter ihren 15. Heimsieg in Folge.

Wir sind einfach gerade eine gute Truppe und haben einen guten Flow. Robert Broszio

„Wir sind einfach gerade eine gute Truppe und haben einen guten Flow“, freute sich auch Robert Broszio nach den Spiel. Obwohl Lukas Miller, Simon Wiedrich, Elias Bräu und Johannes Brombeis ausfielen, gelang es den Lindauern mit ihrem breiten Kader dennoch, jede Position doppelt zu besetzen. Das wird voraussichtlich erst einmal so bleiben. Als Letzter hat Christoph Grübel jetzt seine Zeit beim TSV Lindau für ein weiteres Jahr verlängert. „Wir sind richtig zusammengewachsen. Das merkt man auch im Training. Jedes Mal volle Kapelle. Es ist jeder da. Das hat schon Hand und Fuß mittlerweile“, betonte Broszio.

Drei Spieltage stehen für die Lindauer noch an. Nach Ostern geht es mit zwei Heimspielen gegen die HSG Langenargen-Tettnang (Samstag, 13. April, 19.30 Uhr) und der TSG Leutkirch (Samstag, 27. April, 19.30 Uhr) weiter. Zum Abschluss der Saison gastieren die Lindauer Handballer am 4. Mai bei der TSG Ehingen (18 Uhr).

Als Zweitplatzierter in der Bezirksklasse rückt die Chance, über die Relegation den nächsten Aufstieg zu schaffen, immer näher - eben auch, da mit Langenargen-Tettnang und Leutkirch zwei Teams aus dem unteren Mittelfeld in der Dreifachturnhalle erwartet werden. Unabhängig von den Spielausgängen leistet das Team Großartiges - ein Aufstieg in die Bezirksliga wäre eine Sensation für den TSV Lindau. Broszio und Haller können sich kaum daran erinnern, wann dies in der Geschichte des Vereins zum letzten Mal der Fall war: „Da waren wir Kinder auf der Tribüne.“ Soweit waren sie sich einig.

Für den TSV Lindau spielten: Ellermann, Weiher (beide Tor); Klemens (7 Tore, 6 Siebenmeter/5 Tore), Hadrich (2), Sechser (1), Haller (2, 2/1), Knechtel (1), Gauger (4), Rutschke (2), Miranda Bernado, Grübel (2), Stausberg (5), Broszio (2).