Bei Loacker Recycling in Lustenau (Vorarlberg) ist am Donnerstag gegen 21.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchsäule war so hoch, dass sie auch von Lindau aus noch gut zu sehen war. Die Feuerwehren aus Lustenau, Dornbirn, Höchst und Altach waren mit 32 Fahrzeugen und circa 200 Menschen im Einsatz.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Halle des Unternehmens bereits in Vollbrand, heißt es im Polizeibericht. Die Feuerwehr Lustenau verhinderte aber, dass sich das Feuer auf weitere Hallen ausbreitete. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich unter den verbrennenden Materialien auch hochgiftige, halogene Stoffe befinden, wurde der Landeschemiker des Landes Vorarlberg geholt.

Keine gefährlichen Stoffe freigesetzt

Dieser stellte laut Polizeibericht fest, dass keine Gefährdung durch das Material besteht. Nach Beginn der Löscharbeiten brachte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle.

Die abgebrannten Stoffe wurden mittels eines Radlagers nach draußen gebracht, wo sie die Feuerwehr vollständig löschte.

Brandursache noch unklar

Eine Brandursache stellten weder die Feuerwehr noch der Landeschemiker fest, heißt es im Bericht weiter. Eine durchgeführte Probe der Schadstoffbelastung in der Luft zeigte demnach einen Normalwert an. Somit bestand für die umliegende Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Das Bahngleis zwischen Lustenau und Hard-Fußach musste aufgrund des Einsatzes komplett gesperrt werden, schreibt die Polizei.

Bei dem Einsatz wurden drei Feuerwehrleute verletzt. Es besteht zumindest bei einer Person ein Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.