Steigende Zinsen, hohe Immobilienpreise und wenig Angebote: Viele Familien träumen trotzdem weiter von einem Haus in Lindau ‐ doch die Rahmenbedingungen sind gerade schlecht. Eine Not, die Betrüger für eine Masche nutzen.

„Schönes Haus mit acht Zimmern in Lindau“ lautet die Überschrift einer Immobilienanzeige auf der Internetseite Immonet. Walmdach, hellblau gestrichene Fensterläden und ein Bergblick malen eine Idylle, in der man gern sein Leben verbringen möchte.

Auch die Details der Aeschacher Stadtvilla aus dem Jahr 1906 mit ihren 200 Quadratmetern Wohnfläche, einem frisch sanierten Dachgeschoss und neuer Heizung lassen das Herz höher schlagen. Der Preis mit 300.000 Euro scheint alles perfekt zu machen. Schnell ist die Nachricht an den Verkäufer verfasst und der Traum vom Eigenheim scheint plötzlich ganz nah. Oder ist alles vielleicht zu perfekt?

Internetseite plötzlich wieder offline

Dass bei dem Immobilienangebot der Aeschacher Villa irgendetwas nicht stimmen könnte, ahnen Interessenten spätestens, wenn sie das Schnäppchen jemanden zeigen wollten. „Ich habe meinem Mann einen Link zur Anzeige geschickt, doch er konnte sie schon wenig später nicht mehr öffnen“, sagt eine Lindauerin, die ihren Namen nicht preisgeben möchte.

Sie und ihre Familie suchen schon seit längerer Zeit eine Immobilie. Als die Anzeige nicht mehr online war, glaubte die Frau, dass ihnen das Häuschen jemand schlicht vor der Nase weggeschnappt hat. Es wäre nicht das erste Mal gewesen.

Auch an den darauffolgenden Tagen erschien die Anzeige immer gegen 20 Uhr auf Immonet und wurde 20 bis 30 Minuten später wieder deaktiviert. Lindauerin auf Immobiliensuche

Denn erst sechs Wochen zuvor hatte die Familie einen Termin zur Besichtigung eines Reihenhauses vereinbart, der wenige Minuten später schon wieder von der Eigentümerin abgesagt wurde. Die Erklärung: Das Haus sei schon verkauft.

Doch im Fall der Immobilie an der Friedrichshafener Straße schien kein Blitzverkauf die Erklärung dafür zu sein, dass das Immobilienangebot so schnell deaktiviert worden war. Denn schon am nächsten Tag war die Anzeige wieder online und kurz darauf wieder offline geschaltet. „Auch an den darauffolgenden vier Tagen erschien die Immobilienanzeige immer gegen 20 Uhr auf Immonet und wurde 20 bis 30 Minuten später wieder deaktiviert“, so die Lindauerin.

Einladung zur offenen Besichtigung

Als Eigentümer war stets ein anderer Name angegeben. Nach einigen Tagen schrieb dann eine vermeintliche Eigentümerin. „Sie erklärte, dass sie als Forschungsingenieurin vor einigen Jahren während ihrer Anstellung in Deutschland das Haus gekauft habe“, erzählt die Lindauerin. „Da sie und ihr Mann vor einem Jahr nach Großbritannien umgezogen seien, brauche sie die Immobilie nicht mehr und wolle sie nun verkaufen.“ Aufgrund der Entfernung habe sich das Ehepaar entschieden, eine Immobilienfirma für den Verkauf zu engagieren. „Mein Mann sagte sehr schnell, dass das bestimmt eine neue Betrugsmasche ist, doch ich wollte genau wissen, was dahinter steckt“, sagt die Lindauerin.

Insgeheim habe sie immer noch gehofft, dass es keine Masche, sondern einfach wirklich der sprichwörtliche Sechser im Lotto war. Sie gab ihre persönlichen Daten weiter. „Immobilienmaklerin Anastasia Young schrieb mir dann einen Tag später und erklärte, dass ich das Haus am 9. Oktober 2023 bei einer offenen Besichtigung ansehen kann.“

Die vermeintliche Immobilienmaklerin habe ihr erklärt, dass sie auf der Liste die fünfte Person sei, der die Immobilie gezeigt würde. Würde sich jedoch ein potenzieller Kunde vor ihr das Haus reservieren, würden alle anderen Besichtigungstermine erst mal ausgesetzt. Für 6.300 Euro könne man sich jedoch einen exklusiven Besichtigungstermin und somit im übertragenen Sinne ein Vorkaufsrecht sichern.

Die Anzahlung sei eine Garantie für die Immobilienagentur, da in der Vergangenheit potenzielle Kunden die Termine nicht wahrgenommen hätten, die Makler aber extra aus dem Ausland anreisen müssten. Sollte man sich nach der Besichtigung gegen den Kauf entscheiden, werde die Anzahlung komplett zurückgezahlt.

Zum Besichtigungstermin kommt es nicht

„Die Homepage der Immobilienfirma wirkte auf den ersten Blick hochwertig und seriös“, sagt die Lindauerin. Neben einer Stadtwohnung in Stuttgart, wird dort zum Beispiel auch eine luxuriöse Villa in Kalabrien und ein Penthouse in London zum Kauf angeboten. „Auch wenn beteuert wurde, dass das Geld für die Anzahlung auf einem gesicherten Konto liegt und selbst im Fall einer Insolvenz der Immobilienfirma an den Interessenten zurückgezahlt wird, wollten wir es nicht darauf ankommen lassen.“ Stattdessen nutzte die Familie ihren Standortvorteil und fuhr kurzerhand bei dem Haus an der Friedrichshafener Straße vorbei.

In der Immobilienanzeige hatte es geheißen, dass das Haus sofort bezugsfrei sei ‐ doch es war offenbar vermietet. „Ich habe dann auch in der Nachbarschaft nachgefragt, ob das Haus wirklich verkauft wird“, erzählt die Lindauerin. „Die Mutter des Eigentümers hat mir dann erzählt, dass das Haus immer wieder mal als zu verkaufen online angeboten wird.“ Betrüger hätten vor längerer Zeit Text und Fotos der Immobilienanzeige einfach kopiert, als ihr Sohn einen neuen Mieter gesucht hat. Verkauft werden solle das Haus jedenfalls nicht.

Das rät die Polizei Bei Betrugsversuchen wie dem Beispiel in Lindau werden die Inserate verglichen mit dem ortsüblichen Marktpreisen meistens sehr günstig angeboten. Das sollte misstrauisch machen, sagt Polizeisprecher Sebastian Nienkemper. Seriöse Verkäufer verlangen für die Besichtigung einer Immobilie, egal ob zum Kauf oder zur Miete, keine Gebühr. Inserate, die immer nur kurz online geschalten sind, sollten ebenfalls Misstrauen erwecken. Die Polizei rät: Melden Sie das Inserat der Internetplattform. Erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlich zuständigen Polizei. Machen Sie vom Inserat einen Screenshot oder drucken das Inserat aus. Überprüfen Sie die Adresse, ob das angezeigte Haus so überhaupt existent ist.

Wie viele Interessenten auf die Immobilienanzeige reagiert haben, beantwortet das Internetportal Immonet mit Verweis auf den Datenschutz nicht. Zu dem Besichtigungstermin am 9. Oktober kommt es nicht. Die vermeintliche Maklerin meldet sich nicht mehr.

Drei bis zwölf Fälle pro Jahr

Der Polizei ist die Masche bekannt, schreibt Sprecher Sebastian Nienkemper auf Nachfrage der LZ. Dass im Vorfeld eine Kaution verlangt werde, gebe es nicht nur bei Häusern und Wohnungen, die zum Kauf angeboten werden, sondern auch bei Immobilien zur Miete. Eine andere Masche sei, dass Wohnungen bei der Plattform Airbnb angeboten würden und Interessenten im Voraus einen Geldbetrag zahlen sollen, damit sie den Schlüssel bekommen.

Im Landkreis Lindau seien in den vergangenen fünf Jahren zwischen drei und zwölf solcher Fälle pro Jahr angezeigt worden. „In den meisten Fällen wird der Betrug erkannt und es kommt zu keinen Vermögensschäden.“

Erst kürzlich tauchte ein weiteres vermeintliches Schnäppchenhaus aus Lindau im Internet auf: Fünf-Zimmer-Doppelhaushälfte mit Einbauküche für 300.000 Euro. „Ach, das Haus wurde jetzt schon zum dritten oder vierten Mal online zum Kauf angeboten“, erzählt die Mieterin. Manchmal würde sie von Fremden auf den vermeintlichen Verkauf angesprochen. „Ich muss dann immer alle enttäuschen. Denn verkauft wird die Immobilie derzeit definitiv nicht.“

Die Lindauer Familie hatte bisher kein Glück. Sie ist noch immer auf der Suche nach einem Eigenheim. Ihren Traum will sie trotz der Betrugsversuche nicht aufgeben.