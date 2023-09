Im Pumpwerk an der Seebrücke werden die Pumpen ausgetauscht. Während dieser Zeit leitet eine provisorische Anlage das Abwasser zum Klärwerk. Doch auf eine der Pumpen wurde ein Sabotageakt verübt. Der hätte übel ausgehen können.

Marcus Hanne hat die letzten Tage wenig geschlafen. Der Austausch der Pumpen ist eine heikle Angelegenheit, wie der Sachgebietsleiter Kanalisation bei den Garten- und Tiefbaubetrieben Lindau (GTL) erklärt. Er spricht von einer „gewissen Grundnervosität“, die ihn umtreibt ‐ und sofort zur Baustelle fahren lässt, wenn der Alarm klingelt.

„Wenn man die Spülung auf der Toilette drückt, macht sich kaum jemand darüber Gedanken, was danach passiert“, sagt Hanne. Er weiß es genau: Das Abwasser von der Insel wird in einem Seekanal, der über den Kleinen See führt, ins Pumpwerk vor der Seebrücke geleitet. Dort kommt auch ‐ vom Aeschacher Ufer her ‐ über einen zweiten Kanal das Abwasser aus Aeschach, Wasserburg, Bodolz und Nonnenhorn an. Von dort aus wird es im Pumpwerk erst nach oben und dann in Richtung Kläranlage gepumpt.

Alte Pumpen bis zu 40 Jahre alt

Das passiert bislang so geräusch- und geruchslos, dass niemand etwas davon mitbekommt. Doch die drei Pumpen seien mittlerweile bis zu 40 Jahre alt, sagt Hanne ‐ und damit „so alt, dass sie nicht mehr gewartet werden können“.

Sollten sie ausfallen, könnte das fatale Folgen haben ‐ und zwar in kurzer Zeit. Wenn bei Regen viel Fremdwasser in den Kanal gelange, dauere es bei einem Pumpenausfall etwa zweieinhalb Stunden, bis Fäkalien in den See fließen. „Das ist die Brisanz an der Geschichte“, sagt Hanne.

Strenger Geruch

Je näher man dem Pumpenhäuschen kommt, umso strenger riecht es. Die alten Pumpen sind bereits ausgebaut. Eine kleine, rund 500 Kilogramm schwere, steht noch davor, zum Abtransport bereit. Die Zeit hat sichtbare Spuren hinterlassen, „die Leitungen waren durch“, sagt Hanne.

Seit eineinhalb Wochen arbeiten Handwerker an dem Pumpen-Projekt. In dem acht Meter tiefen Schacht des Pumpwerks ‐ und immer mit dem Fäkaliengeruch in der Nase ‐ keine leichte Arbeit.

So wird das Abwasser provisorisch abgeleitet

Um die Pumpen überhaupt austauschen zu können, wurde eine provisorische Abwasseranlage installiert. Die Fäkalien der Insel werden jetzt von einem Schacht im See, der auf Höhe der Spielbank liegt, in Rohren über die Seebrücke gepumpt. Sie liegen hinter den roten Bauzäunen. Auf dem Festland werden sie wieder ins Kanalnetz eingeleitet. Auch die Abwässer aus Aeschach und den Umlandgemeinden werden in den Schacht nach der Seebrücke eingeleitet.

Für so ein Provisorium braucht es leistungsstarke Pumpen ‐ in Europa gebe es nur drei, die das überhaupt schaffen, erklärt Hanne. Die GTL hat sie extra aus Holland geordert.

Kamera filmt „Sabotageakt“

Die Abwasseranlage wird streng überwacht. Bei Fehlermeldungen gibt es einen Alarm. In der ersten Woche sei das häufig vorgekommen, sagt Hanne. Da habe es Probleme bei der Pumpe gegeben. Am Donnerstag, 14. September, folgte dann der „Sabotageakt“.

Was passiert ist, haben Überwachungskameras aufgenommen, die gut sichtbar platziert sind: Ein Mann steigt mit seiner Begleiterin am Pumpwerk über die Absperrung und dann die Treppen zur Unterführung hinunter. Anschließend schaltet er die Maschine aus. Als der Alarm ertönt, flüchten sie.

Wäre das erst am nächsten Morgen entdeckt worden, wären vermutlich schon Fäkalien in den See geflossen. Die Aufnahmen lägen der Polizei vor, Anzeige gegen Unbekannt sei gestellt, so Hanne.

Warum die Arbeiten jetzt stattfinden

Über die Motive des bislang unbekannten Mannes kann er nur rätseln. Es käme aber öfter vor, dass Arbeiter an der Baustelle beschimpft werden, unter anderem von Menschen, die dort ins Wasser wollen.

Die neuen Pumpen halten dann hoffentlich 30 Jahre. Marcus Hanne

„Die GTL hat diese Arbeiten nicht ohne Grund auf Mitte September gelegt“, gibt GTL-Chef Pius Hummler zu bedenken. Wenn man das erst gegen November mache, laufe man Gefahr, dass Leitungen einfrieren oder Pumpen Probleme bekommen.

Bis jetzt hatten sie Glück mit dem Wetter. Marcus Hanne rechnet damit, dass die Arbeiten im Verlauf der nächsten Woche fertig werden. Dann kann er erst mal durchschnaufen: „Die neuen Pumpen halten dann hoffentlich 30 Jahre.“