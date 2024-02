Geldstau, Poller, zahllose Bürgerentscheide und ein „Thermen-Guru“, der die Verwaltung fest im Griff hat: Die Fans des Lindauer Kabarähs kommen in diesem Jahr wieder voll auf ihre Kosten. Denn die Themen gehen in dieser Stadt nie aus. Und manches ist in der Realität schon so skurril, dass Götz Rauch und sein Team es nicht einmal umschreiben müssen – das Original-Zitat reicht. Außerdem decken sie auf, was Lindaus Oberbürgermeisterin wirklich denkt.

Wussten Sie, dass es in Lindau eine inklusive Demenz-WG gibt? Die Kabaräh-Zuschauer dürfen Mäuschen spielen bei einem Gespräch zwischen Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, Bauamtsleiter Kay Koschka, dem ehemaligen Stadtkämmerer Felix „Eisenbächen“ und „Thermen-Guru“ Andreas Schauer, der die Verwaltung fest im Griff hat. „Mit viel Geld, mit viel Charme, kriecht er den Leuten in den Darm.“

Nicht nur, dass er die Schrebergärten auf dem Gelände hinter der Therme abreißen will – „es hat keinen Zweck, er haut sie weg“ – nein, er hat auch schon Pläne in der Schublade, aus Oberreitnau ein „Eventdorf“ zu machen. Und während sich der „Thermen-Guru“ ins Fäustchen lacht, schauen die Verwaltungsmitarbeiter ihn nur mit großen Augen an.

"Thermen-Guru" Andreas Schauer (gespielt von Götz Rauch) pfeift, und die Verwaltung tanzt (Bärbel Heumann als OB Claudia Alfons, Kathrin Seeberger als Bauamtsleiter Kay Koschka und Pius Bandte als ehemaliger Kämmerer Felix "Eisenbächle"). (Foto: Julia Baumann )

Um Bürgermeister Mathias Hotz aufs Korn zu nehmen, brauchen die Kabaräh-Mitglieder gar nicht viel Phantasie. Es reicht, dass Götz Rauch und Christian Bandte eine Version der Frage zum Bürgerentscheid Hintere Insel im Originalton und „ordentlich gedehnt“ vortragen. Die besteht immerhin aus stolzen 87 Worten am Stück. „Sie kapieren, dass Sie nichts begreifen – dann können wir loslegen.“

Und die armen Lindauer? Die müssen nicht von Mellau bis gen Schoppernau, sondern von Bürgerentscheid zu Bürgerentscheid laufen. Blöd nur, dass sie sich gegen die Bebauung der Hinteren Insel entscheiden, hatte der Stadtrat die Grundstückserlöse doch schon fest verplant. Nicht nur darum ist die Kasse jetzt leer „wir sind voll pleite.“ Vielleicht kann das Publikum ja ein paar Groschen ins Stadt-Sackerl werfen.

Bürgermeister Hotz schafft es in diesem Jahr sogar zum Running Gag. Immer rutscht den Schauspielerinnen und Schauspielern ein Niesen heraus - „Hotz“.

Zu den Höhepunkten des diesjährigen Programms gehört die Interpretation der Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, die von ihrem Stellvertreter Hotz angerufen wird. Bärbel Heumann spielt die telefonierende OB am Schreibtisch, Kathrin Seeberger spricht hinter einer weißen Leinwand aus, was diese wirklich denkt. „Was will der denn wieder, der Schleimbeutel? Der will doch nur meinen Job! Gott sei Dank interessieren mich diese Themen überhaupt nicht.“

Das Publikum brüllt. Und Götz Rauch verrät, dass der Arbeitstitel für das diesjährige Kabaräh „Ein Smiley regiert Lindau“ lautete.

Fest steht jedenfalls: Damit für die Vertretung der OB in der nächsten Babypause nicht wieder eine fünfstellige Summe fällig wird, muss sie die Geburt ihres nächsten Kindes besser terminieren. Im Dezember könnte das dann statt Hotz der Stadtnikolaus übernehmen.

Viel Mitleid von der Kabaräh-Belegschaft bekommen die Insulaner: Nachts fahren sie Stunden über die Insel auf der Suche nach einem Parkplatz, am nächsten Morgen haben sie schon wieder vergessen, wo ihr Auto steht. Die Händler gehen ihnen flöten, und dann sind da auch noch die Poller, die wirklich alles versauen.

Die Poller bringen alle zur Verzweiflung: Den Händler (Christian Bandte, links), den Paketdienstangestellten (Pius Bandte, rechts) und Insulanerin Lisbeth Schneider (Kathrin Seeberger auf der Leiter. (Foto: Julia Baumann )

Die rauben nicht nur der Insel-Bewohnerin Lisbeth Schneider (Kathrin Seeberger), sondern auch Paketzustellern und Händlern den letzten Nerv, wie Pius und Christian Bandte mit ihren beeindruckenden Stimmen besingen. „Und man kommt nicht weiter, weil, man glaub es kaum, ’s da diese scheiß Poller hat.“

Nicht nur dieses, auch die anderen Lieder sind so eingängig und gut getextet, dass das Publikum am liebsten mitsingen möchte. Das liegt auch an der Begleitung der Musikerin Nadja Nichol, die beim letzten Kabaräh spontan eingesprungen war, und jetzt fest zum Team gehört. Und wenn Rosa Seeberger dann noch zu tanzen beginnt, möchte man aufstehen und mittanzen.

Wirklich lustig ist es auch, wenn sich eine Zypresse, eine deutsche Eiche, eine Walnuss und eine kleine Tanne unterhalten. Vor allem Kathrin Seeberger als knatschiges Ossi-Tännsche, das Angst vor Weihnachten hat, und Christian Bandte als deutsche Eiche, die früher alles besser fand, treiben dem ein oder anderen Zuschauer die Lachtränen in die Augen.

Dabei ist das Thema, der Klimawandel, ernst. Genauso ernst, wie wenn sich die drei Babys Kathrin Seeberger (schon wieder wunderbar knatschig), Bärbel Heumann und Christian Bandte über ihre Zukunft unterhalten. „Aber unsere Lindauer Mamas und Papas tun schon was, oder? – Viel Beton und breite Straßen für die Autos, damit die den Auffangparkplatz finden“, sinnieren die Kleinkinder auf ihren Laken, deren Anblick allein schon den ein oder anderen Zuschauer auflachen lässt.

Neben viel Applaus – einige stehen sogar auf – gibt es am Ende eine Zugabe. Das Lied „Kein schöner Platz so lang wie breit“ handelt vom, man ahnt es schon, Therese-von Bayern-Platz an der Inselhalle. Auch hier wird das Kabaräh mal wieder von der Realität überholt, wie Götz Rauch es an diesem Abend formuliert. So schafft es wohl nur Lindau, ein Platz, der ohne auch nur eine einzige Pflanze auskommt, einer berühmten Botanikerin zu widmen.

Und obwohl sich das Publikum ganz sicher auch über eine zweite und dritte Zugabe gefreut hätte – danach ist Schluss. Kabaräh-Chef Götz Rauch, der den vielen Chemotherapien wegen seiner Krebserkrankung noch geschwächt ist, muss Kraft tanken für die sieben Vorstellungen, die noch kommen.

Wer dafür noch keine Karte hat, hat Pech gehabt. Das Kabaräh ist komplett ausverkauft.