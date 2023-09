Gut in die Ausbildung bei Thomann gestartet

Sieben neue Auszubildende haben bei Thomann, dem Betriebsausrüster und Stahlversorger für Industrie und Handwerk, ihre Ausbildung begonnen (Foto: Thomann GmbH). An den beiden Standorten in Lindau und Hergatz werden damit insgesamt 14 junge Menschen in verschiedenen Berufen und Dualen Studiengängen ausgebildet. 2024 wird Thomann erstmals auch den Ausbildungsberuf Kaufmann/frau für Marketingkommunikation aufnehmen und verspricht sich davon ein größeres Interesse von Abiturient:innen. Neben der klassischen Ausbildung bietet das Familienunternehmen das Duale Studium in den Bereichen BWL und Informatik an.