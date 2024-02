Große Erdhäufen überall

Warum Lindaus Stadtgarten gerade komplett umgegraben wird

Lindau / Lesedauer: 1 min

Die Vorbereitungen für die Umbaumaßnahmen an den Grünanlagen im Stadtgarten laufen aktuell bereits. (Foto: Timo Schoch )

Die GTL führen im Stadtgarten, am Kreisverkehr am Europaplatz und auf dem Kapitänsfriedhof am Seehafen Umbaumaßnahmen durch. Was das mit dem Sparkurs der Stadt zu tun hat.