Ein nicht verschlossener Seiteneingang des Lindauparks hat am vergangenen Sonntagnachmittag, etwa gegen 15 Uhr, zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Den gesuchten 26-Jährigen traf die Polizei später an einer Bushaltestelle an.

Ein 26-Jähriger betrat durch eine nicht verschlossene Türe den Lindaupark. Dabei wurde ein Alarm ausgelöst. Nach dem Eintreffen mehrerer Polizeistreifen umstellten die Beamten den Lindaupark. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Mann den Lindaupark jedoch schon wieder verlassen. Bei der anschließenden Fahndung trafen die Beamten den Mann an einer Bushaltestelle an. Er gab an, dass er sich etwas zum Trinken kaufen wollte und betrat den eigentlich geschlossenen Lindaupark. Nachdem er selbst bemerkte, dass der Lindaupark geschlossen war, verließ er wieder das Gebäude durch die offene Türe. Nach Rücksprache mit der zuständigen Sicherheitsfirma wurde bestätigt, dass die Türe nicht ordnungsgemäß verschlossen war. Ein Diebstahl oder Vandalismus stellte die Polizei nicht fest.