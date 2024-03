Großer Applaus für „Fräulein Julie“

Der Schauspieler Dominique Horwitz ist im Lindauer Stadttheater mittlerweile ein so gern gesehener Gast, das er fast schon vor Spielbeginn Applaus verdient hätte. Am Donnerstag war es wieder für einen Auftritt so weit. Dieses Mal zusammen mit Judith Rosmair in August Strindbergs Schauspiel „Fräulein Julie“. Produziert vom Renaissance-Theater Berlin und dem Euro-Studio Landgraf. Thorsten Fischers Inszenierung ist ein ebenso tief berührendes wie stark aufwühlendes Stück in einer überwältigenden Kulisse.

Mir nichts dir nichts kommt Horwitz von hinten durch den ausverkauften Zuschauerraum, schwingt sich geradezu athletisch hoch auf die Bühne und beginnt sein Spiel. Besser wohl eine Art Tanz entlang eines mannshohen Sockels, auf den sich eine bis unter den Bühnenhimmel reichende Fassade türmt.

Das Bühnenbild von Herbert Schäfer und Vasilis Triantafillopoulos ist überwältigend und vermittelt einem augenblicklich das Gefühl von Distanz und Abgehobenheit. In einem Interview nennt Fischer die Stummfilmästhetik mit den riesigen Schatten und die unerreichbaren Türen als den einzigen für ihn gangbaren Weg, über Strindbergs Fantasie hinaus eine eigene Vision zu entwerfen. „Der Raum symbolisiert die Unerreichbarkeit zwischen Menschen“, resümiert Fischer und gibt einem damit einen Schlüsselsatz an die Hand. Denn gleich, ob Horwitz in der Rolle des Dieners Jean oder Rosmair als Tochter Julie des Grafen - sie wirken verschwindend klein gemessen an der Wucht dieser Innenraumwände. Obwohl zu zweit scheinen sie wie zwei Verlassene, die sich fortwährend zueinander hinziehen und auf rüde Weise wieder abstoßen.

Das im Sommer 1888 im Herrensitz Skovlyst bei Kopenhagen verfasste Kammerspiel beginnt mystisch in hell-dunkel ausgeleuchtetem Ambiente (Lichtgestaltung Gerhard Littau). Darin kommt es zu einer kurzen Begegnung zwischen Jean und der Köchin Kristin (Judith Rosmair), die zugleich seine Verlobte darstellt. Ausgestattet in wallender schwarzer Garderobe mit Reitpeitsche ist sie die Verkörperung des züchtig-religiösen Aspekts.

Wie einem Traum entstiegen wirkt die Szene, die danach aufhellt und Jean als den Genießer guten Rotweins entpuppt. Und nicht nur das. Es geschieht auf dem Mitsommernachtsfest, auf dem er der nun in ein langes goldglitzerndes Gewand gehüllten Julie begegnet. Aus dem Off erklingt die betörend schöne Melodie „Yumejis Theme“ des japanischen Komponisten Shigeru Umebayashi aus dem Film „In the Mood for Love“. Sie bricht erst ab, wenn sich das Trauerspiel zwischen den beiden Protagonisten seinem jähen tragischen Ende zuneigt.

Die rund 60 Minuten zuvor entfachen Rosmair und Horwitz einen Schlagabtausch zwischen Frau und Mann - zwischen einer Adligen und ihrem Untergegebenen, der vorgibt sich in sie verliebt zu haben. An keiner Stelle weiß der Zuschauende genau, ob dies wirklich der Fall ist oder sie beide die Situation schamlos ausnutzen. Wenn Julie ihm in einer Anfangsszene ihren Schuh hinhält, ihn nötigt diesen zu küssen und sekundenlang offen bleibt, ob Jean sich diese Schmach antut.

Beider Dialoge, seien sie noch so messerscharf verletzend, kommen nicht ohne heitere Pointen aus. „Wissen Sie nicht, dass es gefährlich ist, mit dem Feuer zu spielen“, versucht Jean noch die gebührende Distanz zu wahren. Woraufhin Julie mit „Ich bin versichert“ kontert und lacht. Es kommt wie es kommen muss. Sie lieben sich und das in einem berückenden Bild. Nebeneinander auf dem Boden im Laub liegend und über ihre Träume philosophierend. Julie, die von einer hohen Säule hinunter in die Erde will - Jean, den es umgekehrt hinauf zum Wipfel und zu den Goldeiern zieht.

Beide brillieren mit einer ungeheuren darstellerischen Selbstverständlichkeit, die wie losgelöst von Raum und Zeit erscheint. Ein Spiel mit dem Spiel zwischen den Geschlechtern, denen es einfach nicht gelingen will oder kann zusammen zu finden. Keiner macht Abstriche, jeder will alles, was beider Seiten enthüllt. „Für uns ist die Liebe nur ein Spiel, wenn wir mal nicht arbeiten“, entgegnet er Julie, die ihm ihren Hass auf die Männer entgegen schleudert. Damit könne sein Geschlecht nichts anfangen. Am Ende sind sie allein. In Strindbergs am häufigsten aufgeführten Theaterstück begeht Juli Selbstmord und Jean findet sich in der Schlussszene bei Kristin wieder - tanzend und die Peitsche im Anschlag.