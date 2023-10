Mit der Warnung "ACHTUNG, Ammoniakaustritt in Hohenems" richtete sich das Land Vorarlberg am Montag, 9. Oktober, gegen 12.30 Uhr an seine Bürgerinnen und Bürger. Der Grund: Im Bereich der Kunsteisbahn (Markus Sittikus Straße) soll Ammoniak ausgetreten sein.

"Die Bevölkerung in diesem Bereich wird gebeten zur eigenen Sicherheit Fenster und Türen geschlossen zu halten und sich nicht im Freien aufzuhalten", schreibt die Landesstelle. Auch Lüftungen und jegliche Luftzufuhren sollen dringend ausgeschaltet werden.

Das Gebiet rund um die Kunsteisbahn, das Herrenriedstadion und den Bereich am Dämmle ist derzeit abgesperrt. Eine Begehung des Bereichs sollte aktuell unbedingt vermieden werden, so die Stadt.

"Helfen Sie Kindern, gehbehinderten und älteren Menschen. Umfahren sie das Einsatzgebiet großräumig", heißt es weiter.

Damit die Leitungen der Notrufnummer nicht blockiert werden, soll der Notruf nur in absoluten Notfällen angerufen werden.

Die Einsatzkräfte befinden sich bereits am Einsatzort und sind mit der Beseitigung der Gefahr beschäftigt.

Bereich unbedingt meiden

„Im Moment wird die Situation abgeklärt und die Ursache gesucht“, sagte Bürgermeister Dieter Egger in einer ersten Reaktion gegenüber dem ORF Vorarlberg: „Es ist unbedingt notwendig, dass die Bevölkerung den abgesperrten Bereich nicht betritt, bzw. bei geschlossenen Fenstern in den Häusern bleibt.“