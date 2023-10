Zuerst die Fakten: Schönheitschirurg Werner Mang hat mit seiner Familienstiftung das Lindauer Parktheater erworben. Der Kauf erfolgte in Erbpacht. Die Stadt Lindau hatte auf ein Vorkaufsrecht verzichtet. Der langjährige Vertragspartner Peter Basmann bleibt Betreiber des Kinos. Mang will mit Basmann ab 2025 eine neue Veranstaltungsreihe etablieren: die Lindauer Filmtage.

Jetzt die Emotionen: „Es war mir eine Herzensangelegenheit, das Kino zu übernehmen und den Standort als Kulturdenkmal zu sichern“, sagt Mang. Und weiter: „Viele Menschen vereinsamen vor den Fernsehgeräten. Das Kino muss wieder zum Treffpunkt werden.“

Wir werden viele Besucher und Stars nach Lindau locken. Peter Basmann

Basmann nennt den Einstieg von Mang „einen Glücksfall“. Einerseits, weil Mang notwendige Investitionen ermöglicht, unter anderem den Ausbau digitaler Vorführtechnik in 4K-Qualität.

Angedacht ist der Einbau einer versenkbaren Leinwand beim Terrassencafé, die zirka 250.000 Euro kostet. So könnte der Außenbereich zu einem der schönsten Plätze in Lindau werden. „Herr Mang macht keine leeren Versprechen, er handelt“, sagt Basmann, der das Kino seit 1989 betreibt.

Wann die Filmtage starten sollen

Andererseits ist Basmann begeistert von dem Plan, die Lindauer Filmtage zu etablieren ‐ ähnlich wie das Filmforum in Bregenz. „Ich verfüge über das nötige Fachwissen bezüglich der Filme“, sagt Basmann. „Herr Mang verfügt über beste Kontakte zu Prominenten. Wir werden viele Besucher und Stars nach Lindau locken.“

Peter Basmann vor seinem Park-Theater. Einen Plan für die Zukunft hat er – mit mehr Komfort für die Gäste und einem größeren Spektrum an Filmen. (Foto: Robin Halle )

Als Starttermin für die Filmtage schwebt den Organisatoren die erste Oktoberwoche im Jahr 2025 vor ‐ in Abstimmung mit der Stadt. Die Stadträte wurden über die baulichen und gesellschaftlichen Pläne von Basmann bereits per E-Mail informiert. Die Räte hatten auch dem Verkauf an die Mang-Stiftung zugestimmt.

Bevor Mang finanziell tief in die Tasche greift, warten weitere Gespräche mit der Stadt. Mang sagt: „Die Familienstiftung wird große Investitionen nur genehmigen, wenn die Stadt das Projekt unterstützt. Deshalb werde ich in der nächsten Zeit Gespräche mit Oberbürgermeisterin Claudia Alfons führen.“ Langfristig soll Mangs Tochter Gloria das Kino managen, wenn Basmann in Rente geht.

Verbilligte Parkgebühren für Kinobesucher?

Mang und Basmann wollen Kinobesucher bereits heute verbilligte Parkgebühren ermöglichen. Basmann sagt: „Es kann nicht sein, dass wir einen Kinobesuch zu Eintrittspreisen um die 5 Euro anbieten und ein Parkplatz 6,50 Euro kostet. Die Zusammenarbeit mit der Stadt läuft sehr gut, aber hier müssen wir reden.“ Im Gegenzug für reduzierte Parkgebühren bietet Basmann der Stadt an, kostenlose Image-Filme zu zeigen.

Schönheitschirurg Prof. Werner Mang sagt: „Es war mir eine Herzensangelegenheit, das Kino zu übernehmen.“ (Foto: Ronja Straub )

Mang plant auch Vortragsreihen und Firmenveranstaltungen, die im Kino stattfinden. „Wir wollen die Menschen vom Kino und von Lindau begeistern“, so der Schönheitschirurg. Mang will die Gastronomie ebenfalls ausbauen. Bei aller Begeisterung verweist Basmann allerdings auf die schwierigen Rahmenbedingungen in der Kinobranche.

Um die großen Multiplex-Kinos und kleinere Lichtspielhäuser in Deutschland wirtschaftlich zu betreiben, seien jährlich rund 140 Millionen Besucher nötig. In den vergangenen fünf Jahren kamen deutlich weniger, weil Streaming im Internet an Bedeutung gewinne.

„Weg von den Handys, hin zum gemeinschaftlichen Erlebnis“

„Wir beobachten den nachhaltigen Trend zum Streaming-Markt vor allem bei 16- bis 25-jährigen Besuchern, die jahrelang unsere Zielkundschaft war“, so Basmann. Mang ergänzt: „Ich sage immer, weg von den Handys, hin zum gemeinschaftlichen Erlebnis. Auch deshalb werden wir viele Filme für Jugendliche und junge Erwachsene anbieten.“

Die Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen im Kino sollen rasch beendet werden, weil in der Vergangenheit bereits viel getan wurde. Die 60 Jahre alte Hauptstromleitung wurde erneuert. Das Kino verfügt über eine innovative Heizungs- und Klimaanlage auf Wärmepumpenbasis.

Die Stadtwerke Lindau hatten eine Zähleranlage für vergünstigten Wärmepumpenstrom in Betrieb genommen worden. Die „48 HFR Bildtechnik“ entspricht neusten Standards. Es wurde auf LED-Beleuchtung umgestellt, um Energie zu sparen.

„Ich war nicht zum Verkauf gezwungen“, sagt Basmann, „aber der Einstieg von Prof. Mang macht vieles einfacher. Ich kann mein Lebenswerk fortführen und Prof. Mang bringt neue Ideen und Kontakte ein. Wir machen das Kino zukunftsfähig.“