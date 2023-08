Ein schwerer Kletterunfall hat sich am Donnerstag, gegen 12.30 Uhr, in den Vorarlberger Alpen ereignet. Dabei stürzte ein 33 Jahre alter, erfahrener Klettere sechs Meter in die Tiefe, wie die Polizei berichtet. Das Unglück ereignete sich demnach auf der Kletterroute Saula-Direkt in Richtung Saulakopf.

In der fünften Seillänge der anspruchsvollen Route war der erfahrene Kletterer voran gestiegen. Während er sich in der Nähe des dritten Bohrhakens befand und versuchte, eine Zwischensicherung einzuhängen, brach plötzlich der Griff aus.

Hubschrauber bringt Kletterer in die Klinik

Der Kletterer verlor den Halt und stürzte aus einer Höhe von etwa sechs Metern auf ein darunterliegendes Felsband. Hierbei zog er sich eine schwere Verletzung am Knöchel zu. Sein Kletterpartner befand sich in der Nähe und handelte umgehend.

Er stieg zu seinem verletzten Kollegen ab und alarmierte über andere Bergsteiger, die sich im Klettersteig Saulakopf befanden, die Rettungskräfte.

Der abgestürzte Kletterer wurde von einem Rettungshubschrauber geborgen und schwer verletzt ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Seinen Kollegen nahm der Polizeihubschrauber „Libelle“ unverletzt mit und brachte ihn sicher ins Tal.