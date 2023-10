Grenzüberschreitende Busfahrt bald im Stundentakt

Im Leiblachtal wird ab dem 10. Dezember das Angebot von Bus und Bahn attraktiver: Die neue Linie 21 des Landkreises Lindau fährt dann jede Stunde ‐ sonntags alle zwei Stunden ‐ über Hörbranz, Hohenweiler und Möggers nach Weiler und zurück. Dies teilt das Landratsamt Lindau mit.

Es gelten die bekannten deutschen Vorarlberger Tarife. Speziell für Pendler sei das neue Angebot interessant, weil der Busfahrplan auf Anschlüsse im Landbus Unterland und nach der Bahn in Lindau-Reutin und in Lochau ausgerichtet ist. Vertreter des Landkreises Lindau und des Landbus Unterland haben dazu am vergangenen Donnerstag in Möggers die Grundsatzvereinbarung für diese besondere Kooperation unterzeichnet.

„Ich freue mich sehr, dass mit der Unterzeichnung der Absichtserklärung der Startschuss für das Interreg-Projekt gefallen ist. Die Einführung der neuen Buslinie 21 ist ein weiteres positives Beispiel für eine erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Unser gemeinsames Ziel ist es, den öffentlichen Verkehr benutzerfreundlicher zu gestalten und Anreize für mehr Menschen zu schaffen, auf den Individualverkehr zu verzichten. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist der Abbau von bürokratischen Hürden für die Fahrgäste“, betont Landrat Elmar Stegmann.

Die Busse der Linie 21 sind von Montag bis Samstag im Stundentakt zwischen Lindau-Reutin und dem Bahnhof Weiler und retour unterwegs. Die erste Abfahrt in Weiler findet um 5.35 Uhr und in Lindau um 6.34 Uhr statt. Die letzte Verbindung der Linie 21 fährt in Weiler um 18.35 Uhr ab, in Lindau um 19.34 Uhr. Am Samstag ist der Stundentakt etwas verkürzt, am Sonntag sind die Busse alle zwei Stunden unterwegs. „Der Fahrplan legt besonderen Wert auf gute Umstiegsmöglichkeiten“, erklärt Landbus-Obmann Bürgermeister Thomas Schierle. „Die Kurse der Linie 21 begegnen sich jeweils zur Minute 58 in Möggers Weihenried. Von hier verbindet die ebenfalls neu gestaltete Landbuslinie 127 über Eichenberg bis zur Bahnhaltestelle Lochau.“ Umstiege auf die Bahn sind damit in Lochau, in Lindau-Reutin oder in Weiler im Allgäu möglich. Ein kleiner Wermutstropfen: Die Linienbusse sind zu groß für den Streckenabschnitt über Hörbranz Bad Diezlings, dieser kann nicht mehr bedient werden.

Die neue Linie 21 des Landkreises Lindau ist laut Mitteilung vorarlbergweit die einzige, die in Deutschland startet und endet und über österreichisches Gebiet fährt. Im Vorfeld seien daher besondere Abstimmungen nötig gewesen, damit dieses deutsche Angebot auch in Vorarlberg optimal nutzbar ist. Das Ergebnis: In der Linie 21 werden neben den deutschen Tarifen inklusive 49 Euro-Deutschlandticket alle gültigen Fahrscheine des Vorarlberger Verkehrsverbundes anerkannt. Auch Fahrten mit dem Handyticket Fairtiq sind möglich. Wie gewohnt gilt der VVV-Tarifraum bis Scheidegg Dorfzentrum und Lindau Reutin. Im Bus selbst können allerdings nur deutsche Fahrkarten gekauft werden. „Damit vermeiden wir, dass im Bus zwei Ticketgeräte installiert sein müssen“, erläutert Michael Stabodin, Geschäftsführer des Landbus Unterland.