Ein Termin zwischen Thermen-Betreiber Andreas Schauer und Kleingärtnern vergangene Woche in der Inselhalle ist offenbar völlig aus dem Ruder gelaufen. Der Graben zwischen ihnen scheint tiefer zu werden. Es könnte zum Bürgerbegehren kommen.

Vornweg: Die Lindauer Zeitung war zu dem Termin nicht eingeladen. Er war nicht öffentlich. Eingeladen hatte Schauer neben den Kleingärtnern einen externen Moderator, Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, Stadträte und Mitarbeiter der Verwaltung.

Das Ziel des Abends sei es „eine gemeinsame, gedeihliche und einvernehmliche Lösung für die Kleingärten zu finden“, sagte Schauer im Vorfeld.

Geht es nach Investor und Thermenbetreiber Andreas Schauer, sollen diese Schrebergärten im Eichwald gegenüber der Therme in absehbarer Zukunft verschwinden. (Foto: Christian Flemming )

Dass dies misslungen ist, darin sind sich im Nachhinein alle Beteiligten einig. Schauer selbst bezeichnet den Termin als „bisweilen verstörend“. Die Kleingärtner berichten, sie hätten sich von Art und Ablauf des Abends „überrumpelt“ gefühlt.

Ergebnisse gab es vergangene Woche keine

Andreas Schauer möchte das Gelände hinter der Therme bebauen. Derzeit befinden sich dort ein großer Parkplatz ‐ und gut 80 Schrebergärten. Diese nehmen etwa die Hälfte des 80.000 Quadratmeter großen Grundstücks ein. Seit einer Recherche der LZ vor gut zwei Jahren ist klar, dass die Schrebergärten versetzt werden sollen, sollte es zu einer Bebauung des Geländes kommen.

Weil die Pläne für die Bebauung immer konkreter werden, macht Schauer nun eine Bürgerbeteiligung. Auf deren Basis wolle er sein Konzept überarbeiten, dann soll ein städtebaulicher Wettbewerb folgen.

Ergebnisse gab es vergangene Woche keine. Gespräche mit den unterschiedlichen Beteiligten zeigen, dass deren Erwartungen an den Abend kaum hätten weiter auseinander liegen können. So hat schon der Ablaufplan bei den Gärtnern für Irritationen gesorgt.

Die Sprecher der „Initiative zum Erhalt der Kleingärten in Lindau“ (von links): Marco Braatz, Heike Rubino und Holger Bruckmann. (Foto: Julia Baumann )

Nach 20 Minuten, die für Begrüßung und Einführung eingerechnet waren, sollten sich die Gärtner an Thementischen Gedanken über die Lage der Gärten, Infrastruktur und Parkkonzept machen. „Wir waren total überrumpelt“, erzählt Holger Bruckmann, Sprecher der „Initiative zum Erhalt der Kleingärten in Lindau“.

Die Kleingärtner waren davon ausgegangen, dass Schauer sie an diesem Abend erst einmal über seine Pläne auf dem Gelände informieren würde. „Wir waren ja die einzigen im Raum, die sie nicht kannten“, ergänzt Marco Braatz, ebenfalls Sprecher der Initiative.

Wenn ich nichts weiß, wozu soll ich mich denn dann äußern? Heike Rubino

Schon vor ein paar Wochen hatte Schauer Stadträte und Mitarbeiter der Verwaltung in die Therme eingeladen, um ihnen eine „Testplanung“ inklusive Modell für das Grundstück vorzustellen. Beides fußt auf dem Nutzungskonzept, das bereits vor etwa einem Jahr im Bauausschuss vorgestellt wurde. Schauer hat dieses mittlerweile überarbeitet.

Thermen-Betreiber Andreas Schauer. (Foto: Christian Flemming )

Ohne die aktuellen Pläne als Grundlage hätten sie nicht gewusst, woran sie arbeiten sollen, erklären die Gärtner. „Ich habe nicht verstanden, was die Erwartungen von Herrn Schauer zu diesem Abend waren“, sagt Heike Rubino. „Wenn ich nichts weiß, wozu soll ich mich denn dann äußern?“ Klar ist aus ihrer Sicht auch: „Wenn wir keine Pläne kennen und uns dann jemand fragt, wo wir die Gärten haben wollen, dann werden wir immer sagen: da, wo sie jetzt sind.“

Schauers Pläne sehen aber vor, dass die Gärten nicht nur versetzt, sondern auch verkleinert werden. Sonst würde gar nicht alles auf die Fläche passen, was im Nutzungskonzept vorgesehen ist: Angedacht sind eine neue Eishalle, eine Kletterhalle, ein Wohnquartier mit bis zu 200 Wohnungen und einem Dorfplatz mit Restaurants und kleinen Geschäften. Ein 13.600 Quadratmeter großer Teil seines Grundstücks steht für eine Bebauung nicht zur Verfügung: Diese Fläche soll sich natürlich wiederbewalden. Schauer hatte sie ohne Genehmigung roden lassen.

Die Veranstaltung wurde faktisch durch die Sprecher der Kleingarten-Initiative gekapert. Andreas Schauer

Woran sich die Gärtner beim Termin in der Inselhalle ebenfalls störten: In Schauers Ablaufplan sollten sie erst am Ende der Veranstaltung, nach der Arbeit an den Thementischen, ein Rederecht bekommen. „Alle durften sprechen, nur die Gärtner nicht“, sagt Marco Braatz, der eine Präsentation vorbereitet hatte. Er setzte sich allerdings durch und sprach vor den rund 100 Anwesenden.

„Die Veranstaltung wurde faktisch durch die Sprecher der Kleingarten-Initiative gekapert“, schreibt Andreas Schauer. Die geplante Veranstaltung habe so nicht mehr stattfinden können und wurde nach der Rede von Marco Braatz abgebrochen.

„Leider müssen wir sagen, dass unser Beteiligungsangebot den Kleingärtnern gegenüber am geplanten Abend gescheitert ist“, schreibt Schauer. Dabei hätten sowohl Oberbürgermeisterin Claudia Alfons als auch er an diesem Abend einen „konstruktiven Dialog angemahnt“. Doch die Haltung der Sprecher der Kleingärtner sei „ausgesprochen destruktiv“ gewesen.

„In Eichwald Nord geht es nicht ausschließlich um die Interessen eines sehr kleinen Teils der Bürgerschaft, der seit langer Zeit das exklusive Privileg eines Kleingartens zum symbolischen Preis genießt“, schreibt Schauer, „sondern um die mögliche städtebauliche Entwicklung Lindaus insgesamt.“

Marco Braatz hingegen betont: „Wir wehren uns gegen den Abriss der Kleingartenanlage sowie der Dauerkleingärten.“ Die Möglichkeit eines Bürgerbegehrens ziehen die Kleingärtner natürlich längst in Betracht. „Wir hoffen aber, dass sich das auf kommunalpolitischer Ebene lösen lässt.“

Er appelliere an die Vernunft der Stadträte, Wort zu halten. „Wir wissen alle, dass es keinen Vertrag gibt, dass die Gärten erhalten bleiben“, so Braatz. „Aber den Bürgern wurde im Vorfeld des Bürgerentscheids zur Therme suggeriert, dass es so ist.“

Auch im Stadtrat gibt es Streit

Schauer hingegen verweist erneut darauf, dass die Stadt ihn vor Jahren gebeten habe, das Grundstück für die Parkplätze zu kaufen, weil sie selbst das Geld dafür nicht gehabt habe. „Dieser Vorgang war überhaupt nur deshalb wirtschaftlich darstellbar, weil die Stadt eine spätere Entwicklung mit Bebauung substanziell in Aussicht stellte.“

Auch in der jüngsten Stadtratssitzung gab es wegen des Termins in der Inselhalle Streit. CSU-Stadträtin Claudia Mayer attestierte den Schrebergärtnern ein „ablehnendes und aggressives“ Verhalten. „Es dürfen nicht von einer Seite maximale Forderungen gestellt werden“, sagte Mayer, die auch Oberbürgermeisterin Claudia Alfons scharf anging.

Aus Mayers Sicht hätte die OB handeln müssen, als der Abend aus dem Ruder gelaufen ist. „Ich schäme mich persönlich dafür, dass es trotz Lippenbekenntnissen nicht gelungen ist, klare Position zu beziehen und einzugreifen“, so Mayer in Richtung OB. „Sie haben durch ihr Nicht-Handeln unseren Vertragspartner vorgeführt.“

Claudia Alfons konterte, dass auch die CSU „den Mund nicht aufgemacht“ habe. Bei Schauers Veranstaltung sei sie weder Moderatorin noch Akteurin gewesen. „Ich war in einer Gastrolle.“

Jürgen Müller (LI) hat die Redebeiträge der Kleingärtner nicht als aggressiv empfunden. Er erinnerte an den Flächennutzungsplan, in den die Kleingärten vor einigen Jahren aufgenommen wurden. „Es hieß, dass die Gärten gesichert sind“, so Müller. Damit seien vor dem Bürgerentscheid Therme Stimmen gesammelt worden. In Richtung Claudia Mayer sagte er: „Sie weichen von dem Versprechen ab und enttäuschen die Bürger massiv.“

Für Ulrich Jöckel (FDP) hat der Abend mit den Kleingärtnern gezeigt, „dass wir im Vorfeld nicht geordnet waren und es auch jetzt nicht sind.“ Er räumte ein: „Es wurde nie jemand mitgenommen.“ Roland Freiberg (BU) kann die Reaktion der Gärtner nachvollziehen. Die Anschuldigungen von Claudia Mayer in Richtung OB hält er für „deplatziert“.

Auch Ulrike Lorenz-Meyer (BL) kann Mayers „Statement nicht nachvollziehen“. Der Moderator, den Schauer für den Abend engagiert hatte, sei aus ihrer Sicht „absolut unprofessionell“ und nicht neutral gewesen. „Die Kleingärtner haben das gemacht, was ihr Recht ist“, so Lorenz-Meyer. „Sie haben ihren Standpunkt klargemacht.“

Gibt es einen Weg zum Konsens?

Wie geht es jetzt weiter? Darüber müsse er noch nachdenken, schreibt Andreas Schauer. Der nächste Termin für eine Bürgerbeteiligung sei eigentlich für Anfang Dezember geplant. Im Rückblick auf den Termin vergangene Woche sagt er: „An dem Abend gab es nur Verlierer.“

Doch er glaubt, dass nicht alle Kleingärtner die Vorgehensweise der „Initiative zum Erhalt der Kleingärten in Lindau“ gutheißen. Über die Bahn Landwirtschaft, die die Parzellen auf seinem Gelände an die Schrebergärtner untervermietet, werde er noch einmal ein „Beteiligungsangebot“ aussprechen.

Vonseiten der Verwaltung hieß es im Vorfeld der Veranstaltung in der Inselhalle, es müsse „ein breiter Konsens“ bestehen, wenn das Gelände hinter der Therme bebaut werden soll. Grundsätzlich, so Sprecherin Bettina Wind, sei Schauer als Vorhabenträger für den Beteiligungsprozess verantwortlich.

Der Termin in der Inselhalle habe nochmal deutlich gezeigt, wie „misslich“ die Situation sei. Der Stadt sei es nach wie vor wichtig, einen Konsens zu finden, der alle Interessen auf dem Gelände berücksichtige. „Über den Weg dorthin tauschen wir uns derzeit aus und beraten uns.“