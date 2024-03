Gottesdienst mit Vorarlberger Gesangsgruppe KISI

Einen ganz besonderen Gottesdienst für junge Christen haben die angehenden Kommunionkinder der Pfarreiengemeinschaft Lindau-Aeschach, Oberreitnau und Unterreitnau in der Lindauer Pfarrkirche Sankt Ludwig gefeiert.

Die Vorarlberger Gesangsgruppe KISI, bestehend aus 50 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, verzauberten in ihren bunten Gewändern mit rhythmischen religiösen Liedern die vollbesetzte Aeschacher Kirche. Und selbst die angehenden Kommunionkinder wurden von den Vorarlbergern in die Rhythmen und Lieder voll mit eingebunden. Zum Schluss des Gottesdienstes nahmen die KISI-Sänger zum Segen die angehenden Lindauer Kommunionkinder in ihre Mitte und sangen gemeinsam „Der Herr segne und behüte euch“.