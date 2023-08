Goldener Gartenherbst am Bodensee

Das Netzwerk Bodenseegärten lädt am Wochenende vom 1. bis 3. September zur neunten „Langen Nacht“ ein. „Dank des Erfolgs der letzten Jahre hat sich der bunte Strauß an Outdoor–Veranstaltungen bereits zu einem kleinen Gartenfestival ausgeweitet“, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. An der „Langen Nacht“ öffnen rund um den See 15 Anlagen ihre Gartentür und locken mit verschiedenen Aktionen. In Deutschland beteiligen sich unter anderem der Lindenhofpark in Lindau, das Fürstenhäusle Meersburg und verschiedene Privatgärten an der Eventreihe.

„Texte und Töne“ gibt es im Lindenhofpark am Freitag und Samstag, 1. und 2. September, jeweils um 19.30 Uhr. Eine Lesung mit Cellobegleitung an der Freitreppe der Villa präsentiert das Programm „Ich grenz’ noch an ein Wort“ mit der Lyrik von Ingeborg Bachmann, deren Todestag sich zum 50. Mal jährt. Dagmar Heinemann liest und Dita Lammerse begleitet auf dem Cello. Bei Regen wird in den Großen Saal ausgewichen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Am westlichen Bodensee ist der der Duft– und Kräutergarten von Syringa mit dabei. Ein Dufterlebnis erwartet die Gartenbesucher auf rund 6000 Quadratmetern. In Stockach gibt es am Samstag eine Fackelwanderung vom Stadtgarten zu kleineren Privatgärten. Im Lebensraumgarten Hohenfels schlendern die Besucher durch den weitläufigen Garten und kommen an Kunstaustellungen, Info– und Marktständen vorbei und lernen bei Führungen mehr über Permakultur. In den Hängegärten von Neufra kann man den Garten zur blauen Stunde erleben. Interessierte erfahren mehr über die bewegte Gartengeschichte von Schloss Neufra und bekommen Einblick in die Gewölbe unter den Gärten.

Die Teilnehmerzahl ist bei einigen Gartenevents begrenzt. Der Eintritt wird von jedem Garten individuell festgelegt. Bezahlt wird direkt vor Ort. Wenige der teilnehmen Gärten lassen ihr Event bei schlechter Witterung ausfallen, oft gibt es einen „Plan B“, gerade für wechselhaftes Wetter. Bei einigen Gärten ist eine Anmeldung im Vorfeld nötig.

