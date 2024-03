Go-Ahead lädt zur Lesung auf Schienen

Das Eisenbahnunternehmen Go-Ahead bietet eine ganz besondere Fahrt an: eine Lesung auf Schienen. Der Autor Jaroslav Rudiš liest am Samstag, 27. April, um 15 Uhr aus seinem Spiegel-Bestseller „Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen“ - passenderweise in einem Zug. Der Sonderzug startet um 15 Uhr ab Lindau-Insel und kommt um 17 Uhr wieder dort an. Ziel ist ein Abstellgleis in Lindau-Reutin.

Als leidenschaftlicher Bahnfahrer führt Rudiš in seinem Buch „Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen“ kreuz und quer über das Schienennetz Europas, heißt es in der Ankündigung. Er erzählt von den spektakulärsten Bahnhöfen, lässt die schönsten Landschaften am Fenster vorbeiziehen und macht Lust auf achtsames Bahnfahren.

Die Tickets für den „Literazug“ sind kostenlos, es ist kein weiterer Fahrschein nötig. Die Plätze sind begrenzt, Anmeldeschluss ist der 17. April. Die Anmeldung (bis zu zwei Tickets pro Person) erfolgt online unter www.go-ahead.bayern/lesung#c7343