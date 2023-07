Die Schülerinnen und Schüler aus vier Abschlussklassen der Mittelschule Lindau haben am Donnerstag im Pfarrzentrum St. Josef feierlich ihre Zeugnisse entgegengenommen. Neben dem erfolgreichen Mittelschulabschluss wurden der Qualifizierende Mittelschulabschluss sowie der Mittlerer Schulabschluss für die 10 M vergeben.

Schulleiterin Marion Zobel erinnerte die Absolventinnen und Absolventen an wichtige Erlebnisse ihrer Schulzeit. Sie sei stolz auf das Durchhaltevermögen und die Leistungen der Absolventen, sagte sie. Die Schulband — bestehend aus Vanessa, Malaika, Sarah, Nora und Samim — begleitete die Zeugnisverleihung mit „Unholy“ von Sam Smith, „Under The Influence“ von Chris Brown und „Mockingbird“ von Eminem. Zudem moderierte sie die Veranstaltung gekonnt.

Unter den Augen der stolzen Eltern sowie Klassenleitungen und des Elternbeirates nahmen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a, 9 Ganztag, 9 Praxisklasse und 10 M ihre Abschlüsse entgegen. Die Jahrgangsbesten und besonders sozial engagierte Absolventen wurden auch dieses Jahr wieder vom Elternbeirat der Mittelschule gewürdigt.

Viele Absolventen sind versorgt

Die Schülerinnen und Schüler wechseln nun in Ausbildungsbetriebe oder weiterführende Schulen. Dass so viele Absolventen versorgt sind, sei vor allem auf die umfassende Berufsorientierung an der Schule, die Unterstützung der Jugendsozialarbeit und der Mentor–Stiftung sowie die enge Vernetzung mit regionalen Betrieben und Berufsberatern des Kreisjugendrings zurückzuführen. Das Kollegium der Mittelschule Lindau wünschte allen Schülerinnen und Schülern viel Erfolg für ihren weiteren Weg.