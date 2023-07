Sie haben sechs Jahre Realschulerfahrung gesammelt und ihre Mittlere Reife erfolgreich absolviert: Für 48 Absolventinnen und Absolventen der Realschule im Dreiländereck beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt.

„Hinfallen — Aufstehen — Krönchen richten — Weitergehen“: Mit diesen wenigen Worten fasste Katrin Franz vom Elternbeirat zusammen, was all die Redner an diesem Nachmittag an Botschaften und guten Ratschlägen für die Zukunft mitgebracht hatten. Also egal, wie es für die Realschüler weitergeht — in weiterführenden Schulen, in einer Berufsausbildung oder einem Freiwilligen Sozialen Jahr — sie brauchten keine Angst zu haben vor einem eventuellen Misserfolg oder gar Scheitern.

Die Abschlussklasse 10b der Realschule im Dreiländereck mit Klassenlehrer Stefan Scholz (zweite Reihe rechts). (Foto: Christian Flemming )

Laut Franz Kafka sind „Misserfolge Wegweiser auf dem Weg zum Erfolg“, oder wie es der stellvertretende Landrat Christian Hauber formulierte: „Ihr müsst und werdet Euren Weg finden, Abwege bringen neue Perspektiven“. Er betonte, dass sie immer im Lindauer Raum willkommen seien, wenn ihr Weg sie denn hoffentlich wieder hierher führen sollte. „Wir brauchen euch, nicht nur bei der Arbeit, in Vereinen, auch in den Kommunen.“

„Ihr werdet weitere Hürden meistern“

Das betonte auch Angelika Rundel als Vertreterin der Stadt. „Ihr werdet weitere Hürden meistern, nachdem Eure Schulzeit alles andere als leicht war“, sagte sie zu den Schülerinnen und Schülern. Denn durch die Corona–Zeit hätten sie Durchhaltevermögen und Engagement gelernt.

„Stellt euch vor, Ihr spaziert barfuß am Strand, das warme Wasser umspült Eure Füße und der feine Sand gleitet zwischen den Zehen hindurch. Mit jedem Schritt hinterlasst ihr Spuren“, sagte Schulleiter Michael Rechtsteiner. Auch wenn die Spuren flüchtig seien, denn das Wasser werde sie bald fortspülen: Sie erzählten eine Geschichte — „Eure Geschichte!“. Während der Schulzeit seien es Abdrücke der Leistungen, der Individualität und Träume. Die Spuren vermischten sich mit denen der Eltern, Geschwister, Freunde, Lehrer und würden so die weitere Lebensreise formen.

Potenzial, die Welt zu verändern

„Jeder von Euch hat das Potenzial, die Welt zu verändern, positive Veränderungen herbeizuführen und eigene Spuren zu hinterlassen, die über die Grenzen des Strandes hinausreichen“, sagt Rechtsteiner. Daher sei es wichtig, Verantwortung zu übernehmen und jederzeit respektvoll miteinander umzugehen. Rechsteiner mahnte aber auch, „dass jede Entscheidung, die wir treffen, jeder Schritt, den wir setzen, Auswirkungen auf unsere Zukunft hat“. Deshalb betonte er: „Nutzt Eure Zeit und hinterlasst Spuren, auf die Ihr stolz sein könnt!“ Lebenslanges Lernen sei dafür wichtig.

Dass es jetzt an ihnen liegt, ihre Zukunft zu gestalten, betonten auch Alexander Keller und Laurin Boutréau in ihren gemeinsamen Abschiedsworten. „Wir stehen an der Schwelle zu neuen Horizonten. Das, was vor uns liegt, ist ein unbeschriebenes Kapitel“. Das jeder für sich selbst schreiben müsse. „Es ist ein Moment, in dem wir mutig sein müssen, Chancen ergreifen und Veränderungen herbeiführen müssen“, so Keller.

„Hoffnungsträger einer besseren Zukunft“

Der Abschluss hier an der Realschule sei ein „Moment des Stolzes, der Erfüllung und des Neuanfangs“, beschrieb Laurin Boutréau die Stimmung. „Wir sind die Hoffnungsträger einer besseren Zukunft, die Gestalter einer gerechteren Gesellschaft und die Anführer des Wandels.“

Mit dem Song „Waiting for Love“, die die Schulband zum Besten gab, ging es an die Zeugnisverteilung, bei der sich die Klassenleiterin Nina Bruns (10a) und der Klassenlehrer der 10b, Stefan Scholz, sehr über den Erfolg ihrer Schützlinge freuten — was sich in innigen Umarmungen zeigte.

Die Absolventen und Absolventinnen der Realschule im Dreiländereck 2023

10A: Ivan Carreno, Kilian Eckert, Lena Engel, Samuel Frick, Jonas Gerber, Emily Gessler, Johannes Hagg, Tim Hechelmann, Szymon Jedlinski, Alex Keller, Johannes Lau, Vincent Link, Mark Mavric, Markus Neumaier, Luis Preisendanz, Alessia Ramundo, Leopold Rechtsteiner, Matthäus Reichart, Adam Schäfer, Manuel Schäfler, Noel Scherner, Lynette Schoch, Chiara Simon, Marcos Sponsel Carneiro Leão, Joschko Stark, Benedikt Thalheimer

10B: Sinan Aras, Muhammed Bilgili, Laurin Boutréau, Rocco Correa Velasquez, Luca De Boer, Levi Fragner, Luca Gärber, Lukas Graswald, Ramyar Hagen, Leon Kulenovic, Tim Ludwig, Leonardo Milicevic, Páris Miskakis, Fabian Möstel, Tristan Rudolph, Robert Sorger, Max Veser, Jan Wiech, Moritz Wiest