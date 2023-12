Glückswichtel Toni setzt Gewinnemaschinerie in Gang

„Aleae iactae sunt“ - die Würfel sind gefallen: Dank des Fingerdrucks des 20 Monate alten Toni, der in diesem Jahr den Glückswichtel spielt und Anton Steinberger heißt, sind die Gewinne verteilt worden, auf die die Käufer der 6000 Adventskalender vom Lions Club Lindau und Round Table Lindau hoffen. Unter diesen Gewinnen im Wert von rund 22.000 Euro sind auch die Haupttreffer, wie eine Jahresmitgliedschaft im Golfclub Lindau-Bad Schachen, ein einstündiger Zeppelin-Rundflug für zwei Personen oder eine Apple Watch. Damit nicht genug, der Verein „Wir helfen“, das Kinderhospiz Bad Grönenbach, die Lindauer Tafel und der Helfer vor Ort Lindau dürfen sich schon einmal auf Spenden in gleicher Höhe freuen. Genauer gesagt, dieselbe Summe wird unter den vier Organisationen und Vereinen aufgeteilt. Auch die 6000 Adventskalender sind fast im Handumdrehen verkauft gewesen, so beliebt sind sie. Damit die Arbeit Tonis auch rechtlich in Ordnung geht, passen neben Dennis Jost (Round Table Lindau) Notar Peter Reibenspies, Alexander Kaps (Lions Club Lindau), Lukas Meier (Round Table Lindau) und Thomas Zeleny (Lions Club Lindau) auf, dass die richtige Taste vom Glückswichtel gedrückt wird - und zwar nur einmal.