Glückliche Gewinner strahlen mit der Sonne um die Wette

In sechs Kategorien wurden am vergangenen Sonntag die bestplatzierten Fahrradfahrer der diesjährigen Kampagne Stadtradeln im Landkreises Lindau und der Stadt Lindau geehrt. Neben der Prämierungsveranstaltung standen den Besuchern viele Mitmachangebote und kulinarische Köstlichkeiten in der für den Autoverkehr temporär gesperrten Lindauer Köchlinstraße zur Auswahl.

Zwischen 10 und 17 Uhr kehrte am Sonntag vollständige Ruhe im Bereich rund um das Alte Rathaus Reutin in Lindau ein ‐ jedoch nur Ruhe vor dem PKW-Verkehr. Anlässlich des autofreien Tages der europäischen Mobilitätswoche wurde die Köchlinstraße im Stadtteil Reutin den Fußgängern und Fahrradfahrern überlassen, und so hörte man statt Motorenlärm vor allem lachende Kinder und Erwachsene, die sich an verschiedenen Teststationen ausprobieren durften. Ein Slalomparcours der Verkehrswacht konnte mit normalem oder mit einem Lastenrad bewältigt werden, der Fahrradsimulator und Promilleparcours zeigte den Teilnehmenden derweil, welche gravierenden negativen Folgen Alkoholkonsum auch auf dem Fahrrad haben kann.

Die Veranstaltung wurde gemeinsam von der Stadt Lindau und dem Landkreis Lindau or-anisiert ‐ denn sie stellte zugleich den Abschluss der Stadtradeln-Kampagne 2023 dar, die Stadt und Landkreis wiederholt zusammen durchgeführt hatten. Die Zahlen lesen sich dabei beeindruckend: über 1200 Radlerinnen und Radler aus dem gesamten Landkreis sammelten zwischen Ende Juni und Mitte Juli weit über 290.000 Kilometer auf dem Fahrradsattel und sparten somit rund 47 Tonnen CO2 ein. Die Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr wurden damit verdoppelt. Im Durchschnitt strampelte jeder Teilnehmende cairca 232 Kilometer im dreiwöchigen Aktionszeitraum ‐ eine beträchtliche Summe, über die die am Sonntag Prämierten dennoch vermutlich müde lächeln: sagenhafte 4927 Kilometer fuhr der Gewinner der Kategorie Beste Person (Joshua Hampp) insgesamt ein. Auch die beste Schülerin (Franziska Schmid) sammelte Kilometer im vierstelligen Bereich (1880 Kilometer). Dass fehlender sportlicher Ehrgeiz kein Thema bei der jungen Generation ist, zeigte das Ergebnis in der Kategorie der besten Schulklasse: dort belegte die Klasse 5b der Realschule im Dreiländereck den ersten Platz, noch vor den deutlich älteren Schülern der Klassenstufe Q11 aus dem Bodenseegymnasium. Die sportliche Vielfalt der Schulen im Landkreis Lindau verdeutlicht schließlich die Kategorie Beste Schule: obwohl sie keine der bestplatzierten Schulklassen stellt, erreichte das Valentin-Heider-Gymnasium in Lindau mit über 30.000 Kilometern dennoch den Topwert unter allen teilnehmenden Schulen. Bei den besten Arbeitgebern überzeugte abermals das Lindauer Dornier Team, während der Titel in der Kategorie des besten sonstigen Teams an den Tri Club Lindenberg ging.

Am Nachmittag des Veranstaltungstages überreichte Bürgermeisterin Katrin Dorfmüller die Urkunden vor großem Publikum an die drei bestplatzierten jeder Kategorie ‐ welche bei bestem Wetter mit der Sonne um die Wette strahlten. Das der großflächig abgesperrte autofreie Bereich keineswegs überdimensioniert war, zeigte sich spätestens jetzt zur Auszeichnungsveranstaltung: der Platz am Alten Rathaus sowie die Sitzgelegenheiten zur Verpflegung mit Kuchen und Snacks waren reichlich gefüllt.

Reichlich gefüllt ‐ das trifft schließlich auch auf den großen Tombola-Topf zu, mit dem Stadt und Landkreis allen Stadtradeln-Teilnehmenden ein Dankeschön aussprechen wollten. Über 60 Hauptpreise gingen insgesamt an die Radbegeisterten ‐ darunter beispielsweise Fahrradtaschen von Vaude und Ortlieb, eine Bodensee Card Plus der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH, Gutscheine der Therme Lindau, des Hutmuseums Lindenberg oder des Scheidegger Skywalks und viele Fahrradtourenbücher. Damit niemand leer ausging, gab es außerdem viele nützliche Geschenke als Trostpreis, wie etwa Fahrrad-Flicksets oder Smartphone-Halterungen für den Fahrradlenker.