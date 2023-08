Gleicher Auftakt wie im Vorjahr

An den Saisonstart am 30. September 2022 haben die EV Lindau Islanders schlechte Erinnerungen. In der Eishockey–Oberliga Süd unterlagen die Inselstädter den EHF Black Hawks Passau in der heimischen Eissportarena mit 2:6. Die Chance, es besser zu machen, bekommen die Lindauer fast auf den Tag genau ein Jahr später. So eröffnen die Islanders im Jahr 2023 die Saison wieder einmal mit einem Heimspiel gegen Passau — das Spiel findet am Freitag, 29. September, um 19.30 Uhr statt. Seine erste Auswärtspartie hat der EVL am Sonntag, 1. Oktober, 17 Uhr beim EV Füssen.

Das ergab die Spielplanveröffentlichung des Deutschen Eishockey–Bundes (DEB) am Donnerstag in München. Nun steht das Programm endlich, aufgrund der langwierigen Lizenzierungsverfahren der Bayreuth Tigers und des EV Füssen mussten alle länger als sonst darauf warten. „Unter Berücksichtigung der verschiedenen Bedürfnisse der teilnehmenden Oberliga–Vereine haben wir für beide Staffeln (Süd und Nord, Anm. d. Red.) einen ausgewogenen Spielplan erstellt. Wir freuen uns auf die neue Saison und auf viele attraktive Spiele. Die Tatsache, dass ab dem Viertelfinale im Modus Best–of–Seven gespielt wird, verspricht noch mehr spannende Partien für die Fans“, wird Markus Schubert, Leiter DEB–Spielbetrieb, in der Meldung des DEB zitiert.

Zwei Ab– und ein Aufsteiger

Freuen dürfen sich die Lindauer Fans auch auf drei Neulinge diese Saison. Mit den beiden DEL2–Absteigern, Heilbronner Falken und Bayreuth Tigers, kommen gleich zwei höherklassige Teams in die Oberliga Süd. Die Falken sind am Freitag, 20. Oktober 2023, und am Sonntag, 18. Februar 2024, in Lindau zu Gast, die Tigers am Mittwoch, 1. November 2023, und Sonntag, 11. Februar 2024. Die Stuttgart Rebels, Aufsteiger aus der Regionalliga Südwest, geben ihre Visitenkarte in Lindau, am Sonntag, 3. Dezember 2023, und am Freitag, 12. Januar 2024, ab.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag haben die Lindauer in diesem Jahr zwar kein Heimspiel, spielen beim EV Füssen aber trotzdem in der Nähe, sodass der Verein mit vielen Auswärtsfans rechnet. Die Hauptrunde beenden die Islanders mit dem Heimderby am Freitag, 23. Februar 2024, gegen die ECDC Memmingen Indians und der Auswärtspartie am Sonntag, 25. Februar 2024, beim Höchstadter EC. Zum ersten Mal haben die Lindauer die Memminger am Freitag, 19. Januar, zu Gast. In Memmingen spielt das Team von Trainer John Sicinski am Freitag, 27. Oktober, und am Sonntag, 12. November. Dieses Jahr ist die Oberliga Süd auch keine rein bayerische Liga, denn mit den Heilbronner Falken und den Stuttgart Rebels kommen zwei der 13 Mannschaften aus Baden–Württemberg.

Der Meister gilt als Favorit

Der große Favorit auf den Meistertitel und den Aufstieg in die Oberliga Süd sind sicherlich die Blue Devils Weiden, die sich in der Vorsaison dominant den ersten Platz in der Südstaffel holten, im Play–off–Finale aber dann am Vizemeister Starbulls Rosenheim scheiterten. Eine gute Rolle ist sicherlich auch wieder dem SC Riessersee zuzutrauen, auch der Deggendorfer SC wird eher vorne anzusiedeln sein. Interessant wird es sein, wo sich die beiden Absteiger aus Heilbronn und Bayreuth einsortieren. Die Tölzer Löwen hatten im ersten Jahr in der dritten Eishockeyliga Schwierigkeiten und landeten nur im unteren Mittelfeld. Nach einem Fehlstart zogen die ECDC Memmingen Indians gerade noch so in die Play–offs ein — in dieser Runde dürften sich die Allgäuer wieder mehr erhoffen. Lindau hat seine Leistungsträger gehalten und unter Sicinski in der Rückserie gutes Eishockey gezeigt. Wenn die Islanders ihren positiven Trend fortsetzen, dann dürften sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben und ein Kandidat auf einen guten Mittelfeldplatz sein.

„Zum Dauerkartenverkauf und dem Start des Verkaufs für die Saison 2023/2024 informieren wir in den nächsten Tagen über die Presse und die sozialen Medien entsprechend“, heißt es in der Mitteilung der Islanders. Hier seien nach Angaben des Eishockey–Oberligisten noch ein paar letzte Details zu klären, bevor der Verkauf starten kann.