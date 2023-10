Gleich mehrere Einbrüche und Diebstähle hat es in den vergangenen Tagen im Kreis Lindau gegeben. Zumindest bei einem Teil der Fälle geht die Polizei von einem Zusammenhang aus.

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen zwei bislang unbekannte, männliche Täter zunächst in einen Gasthof und anschließend in ein Verkaufsgeschäft in der Kemptener Straße ein, wie es im Polizeibericht heißt. „Die Täter hebelten mehrere Türen gewaltsam auf und entwendeten zwei Möbeltresore und den Kasseninhalt.“

Der Beuteschaden ist nicht genau bezifferbar. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehr als 3000 Euro.

Messwerkzeuge und Bargeld geklaut

Zwischen Donnerstag und Freitag wurden drei Firmen im Hergensweiler Gewerbegebiet bestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um hochwertige Messwerkzeuge und Bargeld im Gesamtwert von etwa 4500 Euro, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt.

Weil eine Tür aufgebrochen wurde, kommt ein Sachschaden von 500 Euro dazu. „Aufgrund der räumlichen Nähe der geschädigten Unternehmen und des engen Tatzeitraumes ist ein Zusammenhang der drei Taten nicht auszuschließen“, schreibt die Polizei.