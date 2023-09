Es ist nicht alles geradeaus, was Gisbert zu Knyphausen so macht. Der Meister des melancholischen Liedgutes sollte eigentlich nach seinem Gastspiel im Jahr 2019 schon vor drei Jahren wieder an den Bodensee zurückkehren — zum 25. Geburtstag des Zeughausvereins. Doch Corona wusste das zu verhindern und so gab er jetzt das Jubiläumskonzert.

Wie gesagt, geradeaus ist nicht die Sache von Gisbert zu Knyphausen, was sich nicht zuletzt in seinem Karriereverlauf widerspiegelt. Daher kam er gerne drei Jahre später als geplant zum Geburtstagskonzert ins Zeughaus, nach seiner Überzeugung „einer der schönsten Konzertorte in Deutschland“.

Das mag erst einmal schmeichelhaft gemeint gewesen sein, der Verlauf des Abends bestärkte zu Knyphausen jedoch in dieser Ansicht. Beeindruckt vom Publikum wiederholte er dieses Statement am Ende — und spätestens jetzt glaubte ihm das ein jeder.

Dank Karl Ivar Refseth wird es nicht eintönig

Gisbert zu Knyphausen hat eine feste Fangemeinde, ansonsten müsste sich der unbedarfte Zuschauer doch sehr wundern, mit welch lautstarker Euphorie all die Lieder voller Melancholie, zarter Rückblicke in die Vergangenheit voller Sehnsucht und gleichzeitig voller Hoffnung vom Publikum aufgenommen werden.

Dabei muss schon eingestanden werden, dass auch zu Knyphausen selten zarte Klänge aus Gitarre und Kehle zu diesen Themen entweichen lässt, da klingeln gerne mal die Trommelfelle des Zuhörers, der dabei noch versucht, aus dem Schwall, der aus den Lautsprechern quillt, den Text zu verstehen. Es sei denn, er ist Teil der Fangemeinde.

Mit dem norwegischen Vibraphonisten Karl Ivar Refseth hat sich Gisbert zu Knyphausen einen Musikerkollegen geangelt, der seine Gitarrenspiel sehr gut untermalt oder auch dafür sorgt, dass das Spiel auf dem Sechssaiter auf Dauer nicht zu eintönig wird.

Pause gibt es erst nach dem Konzert

Refseth zaubert ein breites Klangspektrum aus den vibrierenden Metallplatten, mal hart und trocken, mal weich und fast sphärisch und dann wieder mit Bögen, die im Normalfall ein Streichinstrument zum Klingen bringen. Und immer wieder blitzt durch, dass der Norweger aus dem Jazz kommt und dadurch den musikalischen Teil des Abends sehr bereichert.

Der textliche Teil ist schnell erzählt, geht es rein ums Thematische: Vergangenheit, mal bewältigt, gerne unbewältigt, weswegen die Melancholie eine tragende Rolle spielt. Liebe, Beziehungen, all dies in Geschichten gepackt, die bilderreich Landschaften oder auch Straßenszenen als Kulisse zeigen. Die Vielschichtigkeit aber, wie Gisbert zu Knyphausen diese Themen wieder und wieder bringt, macht den Reiz aus und bremst das Verlangen, mal andere Themen zu behandeln, vollständig aus.

So nehmen Gisbert zu Knyphausen und Karl Ivar Refseth ihr Publikum mit auf eine Gefühlsreise, die keine Pause im Programm zulässt. Die dem Publikum keine Chance gibt, aufzuwachen — oder es davor bewahrt, zwischendurch in die Realität zu gleiten. Die Künstler lassen ihre Zuschauer den Konzertabend in einem Guss erleben, inklusive all der Zugaben.

Das ist schon stimmig, die Pause holen die Zuschauer gerne nach dem Konzert nach. Nur wenige verschwinden gleich, die meisten stehen noch auf das eine oder andere Getränk zusammen und helfen sich dadurch, wieder unfallfrei in der Realität eines warmen Lindauer Sommerabends anzukommen.