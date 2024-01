Lindau

Girokarte entwendet und Geld abgehoben

Lindau / Lesedauer: 1 min

Der Betreuer einer 91-jährigen Bewohnerin eines Seniorenwohnheimes in Lindau hat am Dienstag, 2. Januar, den Diebstahl einer Girokarte und das anschließende Abheben von Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Bereichs an gemeldet.