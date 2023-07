Giora Feidman zu Gast in Lindau - Wir verlosen Karten

Der Klarinettist Giora Feidman gibt am Donnerstag, 20. Juli, ein Konzert in der Inselhalle in Lindau. Die LZ verlost Karten.

Als Klezmermusiker kenne Giora Feidman die berührende Kraft der Musik wie kaum ein anderer und bringe darin seine beeindruckende Lebenseinstellung zum Ausdruck, heißt es in der Ankündigung. Er setze sich seit jeher für den Frieden ein und habe die daraus entstandenen Freundschaften immer mehr zu schätzen gelernt.

Anlässlich seines 75–jährigen Bühnenjubiläums hat der Klarinettist einen besonderen Wunsch: seine Botschaft des Friedens einmal um die Welt zu tragen. Seit Januar 2022 ist er daher mit seinem Friendship–Programm auf Tournee, um diesen Traum zu verwirklichen und all seine Freunde und Fans zu besuchen. Giora Feidman wird in Lindau im Duo mit Vytis Šakūras am Flügel und Cembalo auftreten. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

So funktionert das Gewinnspiel

Die Lindauer Zeitung verlost zweimal zwei Karten für das Konzert in der Inselhalle. Wer teilnehmen möchte, schreibt bis Dienstag, 12 Uhr, eine Mail mit dem Betreff „Klezmer“ an [email protected]

Der oder die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns zur Abholung an der Abendkasse müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/datenschutzhinweis.