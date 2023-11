Giebelbachgebiet wird neu erschlossen

Wegen der erhöhten Schrankenschließzeiten am Bahnübergang Holdereggenstraße ist es notwendig, das Giebelbachgebiet neu zu erschließen. Diese Erschließung soll von der Wackerstraße aus an die Giebelbachstraße erfolgen. Im Juli 2023 konnten sich alle Betroffenen auf eine Vorzugsvariante einigen, die mit Planfeststellungsbeschluss vom 20. Oktober auch so vom Eisenbahn-Bundesamt beschlossen wurde. Das teilte die Stadt mit.

Die vorgesehene Erschließung verläuft von der Wackerstraße aus über den Parkplatz des Tennisclubs weiter über einen Tennisplatz, durch die Kleingartenanlage hindurch und schließt dann an der Giebelbachstraße, unterhalb der alten GWG-Häuser an. Die Straße wird von der Wackerstraße aus bis nach der Tennishalle mit einem fahrbahnbegleitenden Gehweg versehen. Nach der Tennishalle beginnt dann ein Verkehrsberuhigter Bereich ohne Gehweg, der bis zur Giebelbachstraße fortgeführt wird. Der Bürgermeister-Thomann-Weg wird als Sackgasse inklusive Wendehammer ausgebildet, da Teile des südlich gelegenen Bürgermeister-Thomann-Weges aufgrund der Lage im Landschaftsschutzgebiet entsiegelt werden müssen.

Eine Durchfahrt mit dem Auto ist dann nicht mehr möglich. Für den Fuß- und Radverkehr wird die Verbindung vom künftigen Wendehammer im Bürgermeister-Thomann-Weg auf die neue Giebelbachstraße jedoch aufrechterhalten.

Zwischenzeitlich wurden die Rodungsarbeiten für die neue Erschließungsstraße durchgeführt. Mit der Baumaßnahme soll Mitte Februar 2024 begonnen werden, damit diese rechtzeitig zum Fahrplanwechsel im Juni 2024 fertig gestellt ist. Dann wird auch der Bahnübergang Holdereggenstraße für den motorisierten Individualverkehr geschlossen, Fußgänger und Radfahrer können den Bahnübergang jedoch mit entsprechender Wartezeit passieren.