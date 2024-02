Der Schreck saß tief: Am Freitag hatte es im Bereich des Lindauer Bahnhofs einen Großeinsatz gegeben, nachdem ein Mann dort einen weißen Kasten an eine Mauer geklebt hatte. In Aulendorf gab es am Montag nun einen ähnlichen Fall. Was bisher bekannt ist.

Etwa drei Stunden hatte der Einsatz auf der Lindauer Insel am Freitag gedauert. Gegen 19.45 Uhr gaben Polizei und Sprengmittelräumdienst schließlich Entwarnung: Der Kasten, der aussah wie ein Verbandskasten, enthielt keine Bombe, sondern nur ein elektronisches Arbeitszeit-Erfassungsgerät.

Aus diesem Grund werde nach dem Mann zwar gefahndet, erklärt Polizeisprecher Holger Stabik am Montag, doch die Fahndung sei nicht zeitkritisch. „Selbst wenn wir ihn aufgreifen, bleibt er auf freiem Fuß.“

Parallel hätten die Beamten aus Lindau allerdings ein so genanntes Ermittlungshilfegesuch nach Nordrhein-Westfalen geschickt, wo der Mann offenbar wohnt. Die Lindauer Polizisten bitten die Kollegen vor Ort, mit ihm zu sprechen.

Wurde der öffentliche Frieden gestört?

„Wir wollen nach Möglichkeit sein Motiv ergründen“, sagt Stabik. Denn noch sei völlig unklar, warum der Mann sich den Lindauer Bahnhof, gut 600 Kilometer von seinem Wohnort entfernt, ausgesucht hatte.

Die Lindauer Polizei ermittle nun wegen des „Tatbestands der Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten“, erläutert Stabik. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob der Mann davon ausgehen hätte können, dass er mit seiner Aktion einen Großeinsatz verursacht. „Vielleicht hatte er das gar nicht vor.“

Belastbare Erkenntnisse darüber, ob bei dem Mann eine psychische Erkrankung vorliegt, gebe es derzeit nicht, sagt Stabik auf Nachfrage.

Er hat den Polizisten vor Ort die Geschichte erzählt, dass er für ein Subunternehmen arbeite und einen Kasten für die Zeiterfassung anbringen soll. Sprecherin der Hagener Polizei

Dass die Polizei überhaupt eine Ahnung hat, wer den Großeinsatz am Freitag ausgelöst hat, ist einem Zeugen zu verdanken. Dieser hatte zum Teil gefilmt, wie ein Mann mit seinem Auto zur Bahnhofsmauer gefahren und dort den Kasten angeklebt hatte.

Die Lindauer Beamten fanden schnell heraus, dass der Halter des Autos wegen eines ähnlichen Vorfalls in Nordrhein-Westfalen bereits polizeilich in Erscheinung getreten war. Darum waren sie zunächst von einer erhöhten Gefährdungslage ausgegangen.

Am Bahnhof auffällig verhalten

Wie die Recherche der LZ nun ergibt, war der Mann bereits am 7. Februar von einer Polizeistreife am Bahnhof in Hagen (Nordrhein-Westfalen) kontrolliert worden. Er habe sich dort auffällig verhalten, sagt eine Sprecherin der Hagener Polizei auf Nachfrage der LZ.

„Er hat den Polizisten vor Ort die Geschichte erzählt, dass er für ein Subunternehmen arbeite und einen Kasten für die Zeiterfassung anbringen soll.“ Besagten Kasten habe der Mann aber nicht dabei gehabt, so der Aktenvermerk in Nordrhein-Westfalen.

Indes wurde am Montagmittag am Bahnhof in Aulendorf ebenfalls ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Gegen 12 Uhr wurde deswegen der komplette Bahnhof gesperrt. Der Zugverkehr kam rund eine Stunde lang zum Erliegen.

„Es hat sich um einen ähnlichen Gegenstand gehandelt, wie der, der am Freitag am Inselbahnhof in Lindau entdeckt wurde“, berichtet ein Sprecher der Bundespolizei in Konstanz.

Einen solch großen Einsatz wie in Lindau habe es in Aulendorf aber nicht gegeben. Die Streifenpolizisten, die als erste in Aulendorf am Bahnhof eintrafen, konnten schnell Entwarnung geben.

„Ein Tatverdächtiger wurde vor Ort nicht angetroffen“, so der Bundespolizei-Sprecher weiter. Der Bahnhof sei auch nicht videoüberwacht. Worum es sich bei dem Gegenstand, der wie in Lindau mit sogenanntem Panzertape an der Mauer angeklebt war, genau handelt, werde noch ermittelt.

Laut Lindaus Polizeichef Michael Jeschke stehen die Lindauer Beamten bereits mit der Konstanzer Bundespolizei in Kontakt, um sich über die Fälle auszutauschen.